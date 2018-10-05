В Приморье обнаружены громадные залежи меди

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АО «Дальневосточное ПГО» (входит в холдинг «Росгеология») рассчитывает на возможность обнаружения в пределах участка Малахитовый в Приморском крае месторождения меди с ресурсами не менее 1,3 млн тонн. Объект площадью 38 кв. км расположен в Пожарском административном районе Приморского края.

Геологические поиски на участке начались в III квартале 2018 года, в рамках государственного контракта, заключенного между «Росгеологией» и департаментом по недропользованию по ДФО (Дальнедра) в начале 2018 года.

«За период основного полевого сезона приморскими специалистами были пройдены поисковые маршруты, по результатам которых в бассейне верховья реки Петля и в северо-западной части площади обнаружены поля гидротермально-измененных пород (прожилковое окварцевание, кварц-серицитовые метасоматиты) с редкой сульфидной минерализацией», - сообщает пресс-лужба предприятия.

Также проведена литогеохимическая съемка участка. Все материалы направлены на лабораторное исследование. Помимо этого, на участке начаты горные работы - механизированная проходка канав и бурение.

Исследование перспективной площади продлится до конца 2020 года. Итогом работ должно стать выделение перспективных участков и оценка прогнозных ресурсов меди по категориям Р1 и Р2.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: АО «Дальневосточное ПГО» является основным исполнителем государственных контрактов на поисковые и оценочные геологоразведочные работы на территориях Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской и Сахалинской областей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток