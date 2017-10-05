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Две рыбодобывающие компании Приморья уплывают на Камчатку

05 Октября 2017, 10:23 | Приморье

Руслан Кондратов выходит из рыбодобывающего бизнеса

Акционеры ПАО «Океанрыбфлот» (Петропавловск-Камчатский, четвертая по объемам рыбодобывающих компания России) на внеочередном собрании в сентябре одобрили присоединение к компании АО «Внешнеэкономическое объединение Дальинторг» (Владивосток), конечным бенефициаром которого является Сергей БЕРЛИНСКИЙ.

АО «ВО Дальинторг» входит в группу компаний «Аква-Ресурсы», контролируемую Русланом КОНДРАТОВЫМ (в свое время возглавлял «Дальинторг»).

Вслед за «Дальинторгом» камчатские рыбопромышленники готовятся поглотить еще один рыбодобывающий актив г-на Кондратова – рыболовецкий колхоз «Огни Востока». Руслан Кондратов владел 68,46% капитала колхоза до апреля 2017 года, в настоящее время основными владельцами «Огней Востока» являются пять физических лиц, в том числе тот же Сергей Берлинский, которому принадлежит 24,03% капитала.

Приморские активы интересны прежде всего наличием квот на вылов минтая и сельди.

Участники рынка оценивают обе приморские компании в $60 млн. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», вырученные от продажи средства г-н Кондратов может направить на проект строительства балкерного терминала в Хасанском районе.

Досье «Золотого Рога»: 32,6163% акций ПАО «Океанрыбфлот» принадлежат председателю совета директоров компании Игорю ЕВТУШКУ. Владельцами 32,6175% и 32,6143%% акций являются член Совета Федерации от Камчатского края Валерий ПОНОМАРЕВ и ДЕ ЕН ТЯК соответственно. В настоящее время флот «Океанрыбфлота» насчитывает 14 больших морозильных траулеров и четыре транспортных судна.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Алексея ХРУЩЕВА.

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Теги: руслан кондратов  квоты  "Океанрыбфлот"  минтай 






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