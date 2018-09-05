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Дарькин устроился на работу в банк супруги
Кроме того, экс-губернатор будет курировать сферу вознаграждений
Экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН определился с новыми обязанностями - в банке «Приморье», контролируемом его супругой, он возглавил комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
Комитет совета директоров банка «Приморье» по стратегическому развитию и планированию возглавил доктор экономических наук, профессор Виктор БЕЛКИН, бывший ректор ныне ликвидированного Тихоокеанского государственного экономического университета.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в совете директоров банка Приморье на годовом собрании произошла одна замена – место бывшего председателя правления банка Андрея БАГАЕВА занял его преемник Сергей БЕЛАВИН. Свои места в совете директоров сохранили экс-губернатор Приморья, ныне глава ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») и ПАО «Фонд ТИГР» Сергей Дарькин, гендиректор и единственный владелец ООО «Дальневосточная инвестиционная компания» (Москва) Анна ХМАРУК (дочь г-на Дарькина от первого брака), гендиректор ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), бывший вице-губернатор Приморья Сергей ПЕРЕДРИЙ, гендиректор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО, заместитель гендиректора ООО «Ратимир» по правовым вопросам Светлана ОВЧАРУК, гендиректор ООО «Эмеральд» Марина ИЖОКИНА, руководитель проекта ПАО «ТИГР» Илья СТЕГНИЙ и советник директора Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Виктор БЕЛКИН.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. Уставный капитал составляет 250 млн рублей, он разделен на 250 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. На данный момент супруге Сергея Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 54,17% акций банка «Приморье», компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 10%, чешской CDV CZ s.r.o. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,28%, Елене ПЕРЕДРИЙ – 6,21%, Ольге ЛИНЕЦКОЙ – 6,17%.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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