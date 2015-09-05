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ВЭФ: Путин даст приморцам землю
Законопроект не предусматривает ограничений на количество земельных участков для членов одной семьи, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
Президент России Владимир ПУТИН, выступая перед участниками Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что поручил правительству подготовить законопроект о передаче гражданам земли на Дальнем Востоке.
«Прошу правительство России в короткие сроки рассмотреть соответствующий законопроект и внести его в Государственную думу, а главное - предусмотреть максимально простую процедуру получения земельных наделов, в том числе с использованием информационных технологий», - сказал Путин.
По словам Президента, эта политика позволит привлечь в регион новых жителей, пишет газета "Золотой Рог".
Минэкономразвития РФ уже внесло в правительство разработанный совместно с Минвостокразвития законопроект «О дальневосточном гектаре». Он предусматривает бесплатное предоставление гражданам РФ земельных наделов в размере одного гектара.
Как пояснял ранее министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр ГАЛУШКА, следующий этап - рассмотрение законопроекта в правительстве, и в случае положительного решения - внесение в Госдуму. Законопроект не предусматривает ограничений на количество земельных участков для членов одной семьи.
Земля не будет предоставляться иностранцам.
Землю планируется предоставлять на пять лет, в случае использования - закреплять право собственности, а в случае неиспользования - изымать. При этом планируется ограничить вторичный оборот с точки зрения продажи этой земли иностранцам.
Выделяемые участки будут расположены на расстоянии не ближе 10 км от малых городов (с численностью населения от 50 тыс. до 300 тыс. человек) и не ближе 20 км от крупных городов (с населением от 300 тыс. человек). Также нельзя будет получить земли Минобороны, земли под линейными объектами (дороги, трубопроводы, ЛЭП), над месторождениями полезных ископаемых и особо охраняемые природные территории.
Участки предлагается выделять по упрощенному порядку, без проведения кадастровых работ и вынесения границ земельных участков на местность, что значительно упростит для людей процедуру их получения.
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток., Владивосток
Фото из фотобанка ВЭФ.
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Очередной развод Путина. Ну даст он эту землю простым людям за 20 км от города и что с ней делать?Денег то нет . Банки?Проценты?Очередной мыльный пузырь. Все о народе думает(как нае. , ть).