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Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО на встрече с президентом Владимиру ПУТИНЫМ пожаловался главе государства на потерю доходов рыбохозяйственной отрасли, одной из ключевой для региона, на фоне перепродажи квот на вылов морепродуктов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«С рыбой, конечно, тоже навожу порядок, но беда полная. В 2004 году было распределение, все были в одинаковые рамки поставлены. Сегодня происходит перепродажа (квот). Я живу морем, а у меня рыба уходит. Уходит, потому что появляются богатые, скупают (квоты», – и результат: у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах. Получается, я теряю этот промысел. Сейчас еще и с крабом то же самое происходит. Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50%», - сказал Андрей Тарасенко в ходе встречи с главой государства в Кремле
«Пятьдесят процентов от чего?» - уточнил Владимир Путин.
«От квоты, которая когда-то была распределена. Но угольщики или нефтяники не отдают же свое месторождение, когда приходит новая команда, – продолжают разрабатывать. Надо поднимать, к примеру, налог, поднимать плату. Согласен, что это надо сегодня делать, но забирать и отдавать на новый аукцион – нельзя. Они же выработали всю эту систему, создали, сделали. У меня получится вообще оголённая экономика, то есть скоро и краба не будет, потому что в поселках нет сегодня таких денег, с которыми можно выйти и купить на аукционе (квоты). В свое время, в 2004 году, хорошо сделали, распределили, а теперь идет такое перераспределение. Потерять это все (эти доходы) нельзя».
Проект постановления правительства РФ предусматривает обеспечение реализации инвестпроектов по строительству краболовных судов. Им являются имеющиеся у инвесторов права на вылов тех же видов крабов, в отношении которых выделяются квоты на инвестцели, или финансовое обеспечение в размере 1 млрд рублей.
С учетом промысловой нагрузки на краболовные суда, работающие в этих двух бассейнах, их среднего возраста и состояния запасов крабов в качестве инвестиционных проектов и объектов инвестиций предложено среднетоннажное краболовное судно длиной не менее 50 метров. Причем если судно для Дальневосточного бассейна будет строиться на дальневосточных верфях, то при определении квоты «под него» будет применяться повышающий коэффициент 1,2.
Как считают авторы предложения, это будет стимулировать строительство судов на верфях Дальневосточного федерального округа.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото kremlin.ru.
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