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Китай ищет в Приморье партнеров для проектов в рыбной отрасли
Речь идет о хранении и переработке рыбы и морепродуктов
Бизнесмены из Китая на площадке II Восточного нефтегазового форума, проходящего во Владивостоке, ищут российских партнеров для проектов… в рыбной отрасли.
«Китайский бизнес хочет участвовать не только в добыче рыбы, но и в ее переработке и хранении. Некоторые китайские компании уже даже построили флот по российским регистрам, и теперь ищут партнеров для создания совместных предприятий. Рассматриваются варианты сотрудничества в Сахалинской области и Приморском крае», - сказал генеральный секретарь Ассоциации китайско-российского сотрудничества провинции Ляонин (КНР) Чжоу ЖУНГУАН.
По его словам, китайские бизнесмены знают о том, что на Дальнем Востоке России инвесторам предоставляется ряд преференций и создаются комфортные условия для ведения бизнеса.
«Интерес со стороны Китая к российскому Дальнему Востоку большой. Главная задача нашей Ассоциации - содействие сотрудничеству между регионами и предприятиями КНР и России. Это выгодно бизнесу и нашим государствам. Сейчас мы тесно работаем над проектом создания в Иркутской области завода по производству метанола. Китайские бизнесмены активно ищут соинвесторов и там такие партнеры уже нашлись», - сообщил Чжоу Жунгуан.
Провинция Ляонин находится в Северо-Восточном Китае (Дунбэй, или Маньчжурия), в южной его части, на побережье Жёлтого моря и Бохайского залива. Административный центр и крупнейший город - Шэньян.
Организатором Восточного нефтегазового форума выступает компания «Восток Капитал». Форум проходит в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский 5-6 июля.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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