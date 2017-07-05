Терминал для поставки сжиженного газа в АТР разместится в бухте Перевозная Амурского залива

Предполагаемые рынки сбыта - Япония, Южная Корея и Китай

Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Восток ЛПГ» планирует к концу 2018 года завершить строительство морского терминала и инфраструктуры для поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ) в страны АТР, сообщил в ходе II Восточного нефтегазового форума во Владивостоке гендиректор компании-инвестора Евгений ПАНИН.

Земельный участок под терминал разместится в районе пгт Приморский в бухте Перевозная Приморского края. Это неподалеку от полуострова Ломоносова, где «Газпром» реализует проект завода «Владивосток СПГ», который будет специализироваться на перевалке сжиженного природного газа (СПГ).

«Это терминал для перевалки сжиженного газа с железной дороги (цистерны) на морские суда. Собственно наземный терминал будет расположен в пгт Приморский, а в бухте Перевозная будет размещено выносное устройство, которое будет закачивать СУГ непосредственно на суда. Выбранный участок под строительство терминала уже имеет подъездные железнодорожные пути, что облегчает реализацию проекта», - сказал г-н Панин.

Проектная мощность предприятия составит 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения. Поставщиками сырья могут выступать как российские «СИБУР» и «Роснефть», так и иностранные трейдеры типа Glencore и Shell.

«Сейчас мы занимаемся проектированием. Я надеюсь, что к концу этого года - в начале 2018 года мы пройдем госэкспертизу. Если все будет хорошо, то к концу 2018 года мы запустимся. Сегодня практически выбрано все оборудования. В следующем году мы планируем вести строительство. Запуск - в конце 2018 года или начале 2019 года. Все зависит от поставок оборудования», - пояснил Евгений Панин.

Предполагаемые рынки сбыта - Япония, Южная Корея и Китай.

«Самые близкие для нас рынки – это Япония и Корея, Китай находится чуть подальше. Компании из этих страны очень заинтересованы в поставках СУГ. Они уже обращаются к нам с предложениями о сотрудничестве», - пояснил Евгений Панин.

Организатором Восточного нефтегазового форума выступает компания «Восток Капитал». Форум проходит в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский 5-6 июля.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото farpost.ru