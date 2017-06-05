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В Приморье объявили охоту на высококлассных менеджеров

05 Июня 2017, 20:16 | Приморье

Лучшим управленцам будет предложено войти в кадровый резерв Внешэкономбанка

Внешэкономбанк с 1 июня расширил программу отбора менеджеров в регионах. К 23 пилотным субъектам РФ, в частности, присоединился Приморский край.

В рамках масштабирования новой модели работы с регионами на всю Россию ВЭБ намерен выбрать, обучить, протестировать и сертифицировать до трех менеджеров в каждом субъекте РФ. Прием заявок от кандидатов из тех субъектов РФ, которые подключаются к проекту с 1 июня, будет также проходить на специализированной платформе Агентства стратегических инициатив LEADER-ID.

Институт сертифицированных менеджеров станет одним из основных инструментов формирования широкой воронки региональных проектов в рамках нового инвестиционного процесса ВЭБ.

Совместная работа менеджеров, инициаторов проектов и банка будет построена на платформе «Фабрика проектов развития».

На платформе будет консолидирована информация о доступных мерах господдержки. С помощью этих сведений сертифицированный менеджер сможет определить меры господдеркжи, применимые по отношению к проектам его региона, а также сравнить их с условиями предоставления поддержки в других субъектах РФ.

По итогам первого этапа отбора в 23 пилотных регионах от кандидатов получено более 180 заявок. Большинство кандидатов представляют региональные институты развития и бизнес-сообщество. Более двух третей участников отбора занимают в регионах руководящие должности.

В рамках второго этапа отбора эксперты проанализируют заявки, присланные кандидатами из пилотных регионов. С лучшими из них будут проведены очные или видео-собеседования. Победители заключат с банком соглашения о конфиденциальности, пройдут обучение и сертификацию. Далее с каждым сертифицированным менеджером будет заключено соглашение о сотрудничестве, после чего они начнут работать с региональными инвестпроектами в интересах Внешэкономбанка.

Лучшим менеджерам будет предложено войти в кадровый резерв ВЭБ 2.0 и присоединиться к команде управляющих существующими и новыми проектами банка.

В дальнейшем Внешэкономбанк рассмотрит возможность выплаты вознаграждения наиболее успешным менеджерам, участвующим в подготовке и реализации региональных проектов.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото пресс-службы Внешэкономбанка

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Теги: Внешэкономбанк  конкурс 






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