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"Билайн" предлагает компаниям продвигать бизнес

05 Июня 2017, 13:31 | Приморье

И одновременно увеличивать лояльность клиентов

«Билайн»-Бизнес предлагает услугу «Управляемый Wi-Fi», которая помогает компаниям увеличить привлекательность  для своих клиентов и усилить свой маркетинг. Услуга включает организацию на территории компании бесплатного доступу в Интернет, которым будут пользоваться ее посетители. Вместе с этим, возможности «Управляемого Wi-Fi» делают его мощным инструментом продвижения компании и развития ее собственных каналов коммуникации.

При подключении к бесплатной сети посетитель гостиницы, торгового центра, салона продаж или другой компании может выполнить дополнительное действие.  Клиент может просмотреть рекламу, авторизоваться через свою страницу в социальной сети, ввести свой e-mail, подписаться на группу компании в социальной сети и сделать репост записи, пройти небольшой опрос или оценить качество услуг. Кроме этого, заглавную страницу, с которой клиент начинает пользоваться Wi-Fi, можно забрендировать.

Эти действия легко можно выбрать в удобном личном кабинете компании, который подключается «Билайн» вместе с услугой «Управляемый Wi-Fi». Там же менеджерам и руководителям компании доступна статистика и информация, которую предоставил о себе клиент.

Со своей стороны «Билайн»-Бизнес выполняет весь комплекс работ по организации точек доступа. Компаниям не нужно закупать оборудование и настраивать авторизацию пользователей в сети. Всё это предусмотрено в комплекте поставки. «Билайн» предоставит необходимое оборудование в аренду, организует безлимитную бесплатную SMS-идентификацию пользователей в сети в соответствии с законом РФ, а также будет обеспечивать ее стабильную работу в режиме 24/7. Если это необходимо, «Билайн» организует сеть Wi-Fi на массовых мероприятиях, которые посещают от 100 до 20 тыс. человек. Также компания может создать Wi-Fi не только на фиксированной сети, но и с помощью мобильного интернета. Например, в транспорте.

«Проникновение смартфонов растет с каждым годом. Люди, посещая территорию компаний, оказывающих сервис, ждут возможность бесплатно подключить свои мобильные устройства к интернету.  Для бесплатного доступа они готовы совершить дополнительное действие. Эта отличная возможность для компаний узнать больше о своей аудитории, а также развить свои собственные каналы коммуникации с клиентом. Этот функционал реализуется в услуге «Управляемый Wi-Fi», - комментирует коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса региона Восток ПАО «ВымпелКом» Виктор КОЧЕТОВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой рог», Владивосток

Автор:
Теги: "билайн"  технологии  wi-fi 



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