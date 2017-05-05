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Авиазавод "Прогресс" может начать серийное производство боевых вертолетов "Катран" к 2020 году
Первые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» планируется поставить на экспорт к началу осени
Глава холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Андрей БОГИНСКИЙ в ходе рабочей поездки на ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» заявил, что серийное производство корабельных разведывательно-ударных палубных вертолетов Ка-52К «Катран» (морской вариант «Аллигатора») может начаться к 2020 году.
«Мне кажется, это будет ближе к 2020 году, с доработками. Объем доработок существенный, но мы к нему готовы. Все зависит от наших коллег из министерства обороны РФ», - сказал Андрей Богинский.
Вертолеты Ка-52К производства холдинга «Вертолеты России» уже успешно прошли первый этап морских испытаний. В настоящее время машины находятся на базе АО «Камов», где специалисты завершают оценку состояния вертолетов и их отдельных агрегатов после выполнения задач в сложных климатических условиях.
Досье «Золотого Рога»: Вертолет Ка-52К «Катран» является продолжением продуктовой линейки морских вертолетов, разработанных АО «Камов» и принятых на вооружение ВМФ России. В эту линейку входят такие вертолеты, как Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31. Вертолет Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.
Андрей Богинский также сообщил, что первые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» планируется поставить на экспорт в конце лета.
«В рамках подписанных обязательств контракт выполняется в течение трех лет. Контракт не только на поставку техники, но и на обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты согласно контракту должны будем поставить в конце лета текущего года», - сказал глава «Вертолетов России».
На авиазаводе «Прогресс» уже собрана первая партия экспортных вертолетов Ка-52, которые успешно проходят плановые испытания.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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