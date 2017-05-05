www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.54 р. 100 JPY: 52.12 р.
EUR: 64.24 р. 10 CNY: 84.84 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Авиазавод "Прогресс" может начать серийное производство боевых вертолетов "Катран" к 2020 году

05 Мая 2017, 17:21 | Приморье

Первые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» планируется поставить на экспорт к началу осени

Глава холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Андрей БОГИНСКИЙ в ходе рабочей поездки на ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» заявил, что серийное производство корабельных разведывательно-ударных палубных вертолетов Ка-52К «Катран» (морской вариант «Аллигатора») может начаться к 2020 году.

«Мне кажется, это будет ближе к 2020 году, с доработками. Объем доработок существенный, но мы к нему готовы. Все зависит от наших коллег из министерства обороны РФ», - сказал Андрей Богинский.

Вертолеты Ка-52К производства холдинга «Вертолеты России» уже успешно прошли первый этап морских испытаний. В настоящее время машины находятся на базе АО «Камов», где специалисты завершают оценку состояния вертолетов и их отдельных агрегатов после выполнения задач в сложных климатических условиях.

Досье «Золотого Рога»: Вертолет Ка-52К «Катран» является продолжением продуктовой линейки морских вертолетов, разработанных АО «Камов» и принятых на вооружение ВМФ России. В эту линейку входят такие вертолеты, как Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31. Вертолет Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.

Андрей Богинский также сообщил, что первые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» планируется поставить на экспорт в конце лета.

«В рамках подписанных обязательств контракт выполняется в течение трех лет. Контракт не только на поставку техники, но и на обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты согласно контракту должны будем поставить в конце лета текущего года», - сказал глава «Вертолетов России».

На авиазаводе «Прогресс» уже собрана первая партия экспортных вертолетов Ка-52, которые успешно проходят плановые испытания.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: вертолеты  авиазавод  ААК "Прогресс" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru