СУЭК будет развивать угледобычу в Приморье за счет новых участков Липовецкого месторождения

В настоящее время шахтоуправление «Восточное» работает в штатном режиме

Гендиректор АО «СУЭК» (крупнейший в России производитель угля) Владимир РАШЕВСКИЙ заявил, что компания по-прежнему видит большой потенциал развития угледобычи в Приморье, в том числе за счет других участков Липовецкого месторождения.

Ранее сообщалось, что власти Приморья ждут от СУЭК мер по сохранению производства на шахтоуправлении (ШУ) «Восточное», добыча угля на котором может быть остановлена в связи с истощением запасов участка «Восточный-2» Липовецкого каменноугольного месторождения в Октябрьском районе.

В настоящее время шахтоуправление работает в штатном режиме, поясняет пресс-служба «Приморскугля». На случай необходимости в компани разработан детальный план трудоустройства высвобождаемых работников на другие предприятия.

«В ходе встречи губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с генеральным директором АО «СУЭК» Владимиром Рашевским подробно рассматривались вопросы о проведении конкурса предложений по созданию новых производств в поселке Липовцы на базе производственных мощностей ШУ «Восточное», о подготовке Комплексного инвестиционного плана развития поселка, позволяющего реализовать возможности привлечения федерального финансирования, в том числе за счет средств Фонда развития моногородов», - говорится в сообщении «Приморскугля».

Досье «Золотого Рога»: Шахтоуправление «Восточное» является единственным предприятием, ведущим добычу каменного угля подземным способом на территории Приморского края. С 2011 года предприятие осуществляет отгрузку угля на экспорт в Китай.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток