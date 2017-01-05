Самый дорогой студенченский обед в России – во Владивостоке

Дешевле всего стандартный обед блюд обходится студентам на Северном Кавказе

В России дороже всего обеды обходятся студентам на Дальнем Востоке, свидетельствует мониторинг, проведенный фондом социальной помощи студентам «СтудФонд» в более 500 учебных заведениях.

Фонд социальной помощи студентам «СтудФонд» в конце ноября запустил мониторинг мест общественного питания на территории вузов и ссузов страны на обнаружение фактов нарушения санитарных норм и доступности питания для студентов (режим работы, стоимость комплексных обедов и др.). По итогам проверок оказалось, что в зависимости от региона России стоимость студенческого обеда может варьироваться от 160 до 300 рублей

Так, средняя стоимость обеда в столовых вузов и ссузов Приволжского, Северо-Западного, Уральского федерального округа составляет примерно 200 рублей. В Южном и Сибирском федеральном округе студенты платят за обед в среднем 250 рублей. Дешевле всего обеды обходятся для учащихся вузов и ссузов Северного Кавказа (в среднем 160 рублей), а дороже всего – на Дальнем Востоке (в кампусе ДВФУ во Владивостоке стоимость студенческого обеда может достигать 300 рублей).

В рамках мониторинга было проверено 1674 места общественного питания на территории 524 вузов и ссузов (средних специальных учебных заведений) в 73 регионах.

По словам руководителя «СтудФонда» Анны ЛАПЕНКО, во многих столовых высших и средних учебных заведений отсутствует понятие «комплексного обеда», в стоимость которого бы включались первое, второе блюдо, салат и напиток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток



