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Самый дорогой студенченский обед в России – во Владивостоке

05 Января 2017, 09:04 | Приморье

Дешевле всего стандартный обед блюд обходится студентам на Северном Кавказе

В России дороже всего обеды обходятся студентам на Дальнем Востоке, свидетельствует мониторинг, проведенный фондом социальной помощи студентам «СтудФонд» в более 500 учебных заведениях.

Фонд социальной помощи студентам «СтудФонд» в конце ноября запустил мониторинг мест общественного питания на территории вузов и ссузов страны на обнаружение фактов нарушения санитарных норм и доступности питания для студентов (режим работы, стоимость комплексных обедов и др.). По итогам проверок оказалось, что в зависимости от региона России стоимость студенческого обеда может варьироваться от 160 до 300 рублей

Так, средняя стоимость обеда в столовых вузов и ссузов Приволжского, Северо-Западного, Уральского федерального округа составляет примерно 200 рублей. В Южном и Сибирском федеральном округе студенты платят за обед в среднем 250 рублей. Дешевле всего обеды обходятся для учащихся вузов и ссузов Северного Кавказа (в среднем 160 рублей), а дороже всего – на Дальнем Востоке (в кампусе ДВФУ во Владивостоке стоимость студенческого обеда может достигать 300 рублей).

В рамках мониторинга было проверено 1674 места общественного питания на территории 524 вузов и ссузов (средних специальных учебных заведений) в 73 регионах.

По словам руководителя «СтудФонда» Анны ЛАПЕНКО, во многих столовых высших и средних учебных заведений отсутствует понятие «комплексного обеда», в стоимость которого бы включались первое, второе блюдо, салат и напиток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток


 
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Теги: стоимость  студенды  общепит 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРјjde12:28, 05.01.2017#

    Умер мент Линник Сергей алексеевич брат и сутенёр владивостокской проститутки Татьяны Линник

  • 3414:48, 05.01.2017#

    в кампусе на острове все дорого. Вот и уехали ребята в Новосибирск доучиваться, там и жену и ребенка приняли, а тут -нет.

  • Псевдонимка15:21, 05.01.2017#

    Вот и мне это дети сказали и через несколько дней уедут из этого Приморья. И я остаюсь одна в этой дыре:(

  • Псевдоним15:54, 05.01.2017#

    МОРДОР ЭТО! а не дыра!

  • Псевдоним16:07, 05.01.2017#

    Всех студентов предлагаю признать особой социально-малообеспеченной группой населения, которых кормить 1 раз в день бесплатным комплексным обедом по третий курс включительно! Достаточно регионам выйти с этой инициативой в ЗакСобрания края, экономят пусть депутаты и администрации на себе. Дежурные по столовой из числа этих студентов съэкономят расходы на обслуге ( кроме поваров).

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