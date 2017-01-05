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Праворульные автомобили оказались "вне зоны доступа"
При ввозе подержанной японки требуется обязательное наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС
1 января вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС. Сильнее всего от нового требования пострадает рынок праворульных автомобилей, и без того потерявший свою былую привлекательность из-за обвала курса рубля.
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» начала действовать в России с 1 января 2015 года. Ее основная цель - максимально быстро сообщить данные об аварии сотрудникам экстренных служб. При попадании автомобиля в аварию, терминал, установленный в автомобиле, автоматически определяет местоположение транспорта. Затем устройство по каналам мобильной связи передает в систему «ЭРА-ГЛОНАСС» информацию о точных координатах, времени происшествия и тяжести ДТП, а также VIN-номер автомобиля в «систему-112» или дежурную часть МВД.
Внедрение системы сопровождалось широким обсуждением среди автопроизводителей, в том числе верхнего и ультра-премиального ценового сегмента. Некоторые концерны объявили о свертывании поставок ряда моделей на российский рынок, объясняя это дороговизной сертификационных испытаний (для них требовалось «разбить» как минимум два автомобиля), звучали также предупреждения о влиянии сертификации на конечную цену автомобиля.
Как ранее рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, с 1 января 2017 года в ПТС в раздел «Особые отметки» в обязательном порядке вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств. Это требование распространяется и на подержанные транспортные средства, оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, информация о котором содержится в СБКТС.
СБКТС нужен для того, чтобы растаможить автомобиль. Со старыми СБКТС подержанные машины с 1 января смогут получить ПТС, а для тех автомобилистов, кто будет получать новые сертификаты, без «ЭРА-ГЛОНАСС» его уже не выдадут.
«Безусловной главной целью применения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является снижение уровня смертности в результате ДТП: только в РФ данная мера будет способствовать спасению 4 тысяч человеческих жизней в год. C 1 января 2016 года по настоящее время в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" поступило уже более 108 тысяч вызовов», - говорится в сообщении Минпромторга.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Причем тут сразу правый руль? это касается вообще всего ввоза. Но еще ничего пока неизвестно, вряд ли это запрет, будет очередная кормушка, очередной налог на ввоз и покупку ненужной безделушки глонасс