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Яровая пообещала приморцам дешевые авиабилеты весь год

04 Сентября 2018, 17:04 | Приморье

Известная своими «новациями» депутат Госдумы хочет пропиариться на Восточном экономическом форуме

Вице-спикер Госдумы Ирина ЯРОВАЯ предлагает сделать субсидированные авиаперелеты для дальневосточников круглогодичными, это предложение будет рассмотрено на заседании Госсовета на Восточном экономическом форуме.

«Предложения, которые были мной сформированы, сейчас направлены в рамках подготовки к Госсовету, который пройдет на полях Восточного экономического форума. Они связаны с тем, чтобы убрать этот временной лаг, чтобы субсидированные авиабилеты люди могли приобретать не только в весенне-летний период, а в течение всего года, исходя из своей жизненной ситуации, когда им удобно», - приводит слова г-жи Яровой «Интерфакс-Дальний Восток».

По ее словам, это не повлечет дополнительных затрат.

«Это не потребует дополнительных расходов, но создаст совершенно другое качество для человека, он не привязан, не создается толчея и очередь», - добавила Ирина Яровая.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В этом году на пассажирские авиаперевозки между европейской частью РФ и Дальним Востоком было выделено 2,9 млрд рублей субсидий. При этом участвующий в программе «Аэрофлот» распродал все льготные билеты за первые шесть дней. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

Напомним, что с подачи г-жи Яровой, с 1 июля операторы связи обязаны хранить телефонные разговоры абонентов, sms и электронные сообщения интернет-пользователей в течение полугода, а с 1 октября — весь трафик в течение 30 дней. Участники рынка отмечают, что дорогостоящие нововведения нанесли серьезный удар по отрасли.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: субсидии  авиабилеты  госсовет  ирина яровая  вэф 



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