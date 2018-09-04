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Крупнейшая территория опережающего развития Приморья расширена под теплицы и бетонный завод
Обещаны миллиарды рублей инвестиций
Глава правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о расширении территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае за счет семи земельных участков.
На этих участках будут реализованы инвестпроекты по созданию комплекса по производству бетона, асфальтобетона и изделий из бетона, комплекса по производству и сборке котельного и сопутствующего оборудования, предприятий по производству утеплителя, труб водоснабжения и противопожарных трубопроводных систем, тепличного комплекса для выращивания овощей, рыбообрабатывающего комплекса, предприятия по производству пищевых продуктов (соусов, кетчупов, горчицы, джема), предприятия по производству бытовой химии и косметики, а также логистического комплекса.
Расширение границ ТОР «Надеждинская» призвано обеспечить создание около 800 новых рабочих мест и привлечение более 3,87 млрд рублей частных инвестиций.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ТОР «Надеждинская» - многопрофильная производственно-логистическая площадка, расположенная в Надеждинском районе Приморского края. Это первая в регионе территория опережающего развития, созданная постановлением правительства РФ от 25 июня 2015 года. ТОР находится вблизи двух крупнейших дальневосточных портов и погранпереходов в КНР и КНДР, на пересечении нескольких транспортных маршрутов: трассы Владивосток-Хабаровск, Транссибирской магистрали и международного транспортного коридора «Приморье-1».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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