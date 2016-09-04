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Японцы будут строить в Приморье деревянные дома по собственной технологии
Для запуска проекта будет построен завод пиломатериалов
Японская Iida Group Holdings планирует инвестировать более $35 млн в строительство завода по производству пиломатериалов и дальнейшее производство деревянных домов в Приморском крае. В проекте будет задействован холдинг «Приморсклеспром», обеспечивая поставки сырья.
Японская группа планирует зарегистрировать местную дочернюю компанию ООО «Ферст Вуд Приморье» (Ferst Vud Primore, зарегистрированно во Владивостоке в сентябре 2014 года) в качестве резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).
Под реализацию проекта Iida Group Holdings выкупает у Елены ТЕКИЕВОЙ ООО «Славянский лесной терминал», стивидорную компанию в бухте Славянка. Сделка уже одобрена правкомиссией по иностранным инвестициям. При этом японским инвесторам выставлен ряд ограничений.
«Они (Iida Group. - Прим. авт.) вложили достаточно большое количество средств в предыдущие годы, выкупили лесные угодья в РФ, будут заниматься экспортом и производством пиломатериалов для нужд нашего Дальнего Востока. Сделка активно обсуждалась, будут выставлены некоторые условия японскому строительному холдингу, чтобы в наибольшей степени защитить интересы РФ, в частности, по поставке бруса и других материалов для строительства жилья в Приморье. Кроме того, будут обеспечены экспортные возможности японской компании», - пояснял глава Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ.
Общий инвестиционный план Iida Group Holdings по различным проектам в России предполагает выделение около $220 млн.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Комментарии
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Iliya15:39, 04.09.2016#
А сейчас его тупо рубят и вывозят, это лучше? Пусть уже хоть что нибудь с этого леса остается на месте. Опять же, наверняка будут доп. рабочие места для местных и если предприятие будет под управлением Японцев, может быть не будет такого бардака как у местных само управленцах. Хотя, даже в это с трудом верится, обгадить все хорошее и превратить в отходы - у нас большие специалисты!
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Ну да вырубим весь лес до основания, построим жилье, а потом это жилье смоет и будем заново строить. . .