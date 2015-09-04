ВЭФ: Путин поручил выделить 60 млрд рублей на модернизацию верфи "Звезда"

По словам президента, в проекте в Приморье примут участие и зарубежные партнеры, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Компания "Роснефтегаз" инвестирует в модернизацию судоверфи "Звезда" в Примоорье 60 млрд рублей, сказал президент РФ Владимир ПУТИН в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мною принято решение с целью ускорения модернизации дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда" инвестировать из ресурсов компании "Роснефтегаз" 60 млрд рублей. Средства "Роснефтегаза" являются эффективным инструментом, исходя из того, что средства для всей модернизации этого завода, а это 146 млрд рублей, являются также обязательствами и "Роснефти", и Газпромбанка" ", - сказал Президент.

"Средства там есть, это надежный источник. Важно только, чтобы все было эффективно использовано. Это льготный ресурс, который дает возможность для глубокого переустройства завода и создания на его базе современного кластера гражданского судостроения", - уточнил Путин.

Судостроительный комплекс в Приморье создается на базе верфи "Звезда", которая входит в ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", напоминает деловая газета "Золотой Рог". Предполагается, что комплекс станет основным поставщиком техники для шельфовой добычи.

Главные активы "Роснефтегаза" - 69,5% акций "Роснефти" и около 11% "Газпрома".

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток., остров Русский

Фото из фотобанка ВЭФ.