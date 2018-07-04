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Загранпаспорта и водительские права серьезно подорожают
Уже через месяц
Президент Владимир ПУТИН подписал закон об увеличении государственной пошлины за выдачу ряда документов с электронным носителем. Так, за выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; за выдачу этого же документа детям до 14 лет - с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.
За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличен с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, за выдачу документа нового поколения о регистрации транспортного средства, изготавливаемого из материалов на пластиковой основе, - с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.
Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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