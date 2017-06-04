Шувалов: В Приморье должны зарабатывать больше, чем в центральной России

Бывший куратор Владивостока забыл уточнить, что цены в регионе уже давно выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге

Первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ в ходе одного из круглых столов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что жители Владивостока могут и должны зарабатывать больше, чем в центральной части России. По мнению бывшего куратора Приморского края, этому способствует близость к азиатским рынкам.

- Развиваются они недостаточно высокими темпами. Есть все у таких городов как Хабаровск и Владивосток для того, чтобы они стали с населением больше миллиона. Даже по городам, которые являются спутниками Владивостока, там и так уже население больше миллиона. Но эта экономика должна давать там более высокие темпы роста, а население должно быть больше. Рядом огромные рынки – Япония, Корея, Китай. Возможность для (дальневосточной) экономики неимоверная. Но проблема здесь (показал пальцем на свою голову - Прим. авт.). Они (дальневосточники) все время думают, как им продать продукцию в центральную Россию, они сравнивают свой образ жизни с тем, как он скрадывается в Центре. А их возможности значительно больше. Там люди должны зарабатывать больше, чем в центральной части России. И их экономическое поведение должно быть значительнее активнее и свободнее. И, конечно, только тогда туда будут приезжать новые люди. Поэтому, мы следим за этим, хотим, конечно же, большего.

Я вот по поручению президента (России Владимира ПУТИНА – Прим. авт.) пять лет серьезно занимался Приморским краем и вообще Дальним Востоком. И могу вам сказать, что потенциал у тех регионов огромный. И жить там, в принципе, должно быть комфортней, чем в Москве. Там совсем друга природа, другие климатические возможности. И людям там должно быть комфортнее и выгоднее с точки зрения экономики. Но пока этого нет. Это очень амбициозная задача на будущее.

В то же время первый вице-премьер не дал конкретных рецептов, за счет чего могут вырасти зарплаты на востоке. А вот журналисты из регионов, работавшие на ПМЭФ вместе с корреспондентом «Золотого Рога», все как один удивлялись порядку цен на продукты и бензин в Приморье. «Не может быть, чтобы у вас было все так дорого! Зато зарплаты, наверное, в два раза выше наших», - говорил коллега с Урала.

Досье «Золотого Рога»: XXI Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге 2-3 июня, собрав около 14 тыс. участников. По предварительным подсчетам, на полях ПМЭФ было подписано 386 соглашений на сумму около 2 трлн рублей. Следующий ПМЭФ запланирован на 24- 26 мая в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу, который начнется в России в июне.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог»

Фото из фотобанка ПМЭФ