АО "Восточный Порт" перевело систему орошения угольных складов на летний режим работы

Угольные склады обрабатываются 144 мощными промышленными пульверизаторами

Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» (входит в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания»), в плановом порядке с наступлением плюсовых температур перевел стационарную систему орошения угольных складов, обеспечивающую пылеподавление на специализированном угольном комплексе, на летний режим работы.

Система работает как в дневное, так и в ночное время, в автоматическом режиме распыляя пресную воду на четыре угольных склада с высотой штабелей 12 метров и общей площадью более 120 тыс. квадратных метров. В результате рассеивания мелкодисперсных частиц воды верхний слой угля поверхности штабеля увлажняется, предотвращая пыление.

Система орошения «Восточного Порта» не имеет аналогов в Приморском крае. Угольные склады обрабатываются 144 мощными промышленными пульверизаторами, способными совершать повороты на 120 градусов, охватывать площадь радиусом до 45 метров и выпускать воду до 15 метров в высоту. Бесперебойная подача воды обеспечивается из специальной емкости объемом 5 тыс. кубометров.

Последовательная работа секций пульверизаторов обеспечивает максимальное покрытие угольных штабелей водой, гарантируя пылеподавление при погрузочных работах. Цикл полива составляет более 2-х часов, подветренную сторону склада обрабатывают дольше. При сильных ветровых нагрузках предусмотрен единовременный запуск всех линий.

Система орошения угольных складов — одна из ряда мер в рамках природоохранной деятельности АО «Восточный Порт». Экологическая безопасность при проведении разгрузочно-погрузочных работ обеспечивается с помощью ветрозащитных укрытий по пути перемещения составов с углем на выгрузку в закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, оборудованный системами аспирации и пылеподавления «сухой туман»; пересыпных станций закрытого типа; конвейерных линий, оборудованных ветрозащитными укрытиями; судопогрузочных машин, подающих уголь непосредственно в трюм судна, исключая его попадание в акваторию бухты. Аналогичные меры реализуются на строящейся Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт».

АО «Восточный Порт» — единственный стивидор Приморского края, который имеет собственные водоочистные сооружения. На терминалах стивидорной компании работают 8 установок для очистки технических и ливневых вод.

В рамках экологической политики совместно с «Управляющей портовой компанией» разработан и реализуется долгосрочный план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В 2017 году на природоохранные мероприятия направлено более 43,2 млн рублей, в 2018 году инвестиции составят более 221,3 млн рублей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В марте 2018 года АО «Восточный Порт» подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве с администрациями Приморского края и Находкинского городского округа. В рамках подписанного документа «Восточный Порт» реализует комплекс мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды, техническое перевооружение, модернизацию угольного комплекса и внедрение наилучших доступных технологий в сфере обеспечения экологической безопасности при перевалке угля.

АО «Восточный Порт» в настоящее время реализует крупнейший частный портовый проект на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию объектов Третьей очереди грузооборот АО «Восточный Порт» вырастет до 39-40 млн тонн угля в 2019 году. Проект реализуется без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото АО "Восточный Порт"