Приморцы не успевают на электричку

Желдорога фиксирует падение пассажирских перевозок в пригородных поездах

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе-феврале 2019 года отмечает сокращение пассажирских перевозки в пригородных поездах на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом - до 795,4 тыс. пассажиров.

В то же время перевозки в поездах дальнем следовании выросли на 0,1%, до 499 тыс. человек.

Пассажирооборот в январе-феврале 2019 года превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 4,2% и составил почти 337 млн пассажиро-километров. В тоже время в пригородном сообщении пассажирооборот снижен на 3,7% (42,3 млн. пассажиро-км).

Досье газеты «Золотой Рог»: Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).