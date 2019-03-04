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Приморцы не успевают на электричку

04 Марта 2019, 11:43 | Приморье

Желдорога фиксирует падение пассажирских перевозок в пригородных поездах

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе-феврале 2019 года отмечает сокращение пассажирских перевозки в пригородных поездах на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом - до 795,4 тыс. пассажиров.

В то же время перевозки в поездах дальнем следовании выросли на 0,1%, до 499 тыс. человек.

Пассажирооборот в январе-феврале 2019 года превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 4,2% и составил почти 337 млн пассажиро-километров. В тоже время в пригородном сообщении пассажирооборот снижен на 3,7% (42,3 млн. пассажиро-км).

Досье газеты «Золотой Рог»: Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: электричка  перевозки  ржд  пассажиры  двжд 



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