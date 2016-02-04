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Кризис остановил строительство угольного порта в Приморье

04 Февраля 2016, 15:56 | Приморье

Сибиряки "заморозили" проект по строительству угольного терминала из-за отсутствия финансирования

Холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС, Кемерово) приостановил реализацию проекта по строительству угольного терминала в бухте Теляковского в Шкотовском районе Приморского края (проект «Суходол»). «Банки денег не дают, проект пока остановлен», - заявил президент СДС Михаил ФЕДЯЕВ. Ранее из проекта вышла Volga Group Геннадия ТИМЧЕНКО, попавшего в санкционный список.

СДС реализует проект в Суходоле с 2012 года. Терминал мощностью 20 млн тонн предназначен для экспорта угля СДС и небольших компаний в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Досье «Золотого Рога»: Проект «Суходол» реализуется с 2012 года в рамках поручения президента Владимира ПУТИНА о строительстве на Дальнем Востоке угольного терминала «общего доступа», но строительство пока еще не начато. Терминал мощностью 20 млн тонн в год предназначен для экспорта угля СДС и небольших компаний в страны АТР. Ввод первой очереди на 6 млн тонн намечен на июль 2017 года, второй и третьей - на 2019-2021 годы. В феврале 2014 года в проект вошла Volga Group, выкупив 50% в ООО «Порт Суходол» у СДС. Предполагалось, что выступит как инвестор проекта, а СДС - как инвестор и управляющая компания. В 2015 году Volga Group вышла из проекта.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: порт  михаил федяев  уголь  сдс  суходол 



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Комментарии

  • Псевдоним16:32, 04.02.2016#

    Восемьсот лямов в день траты на бомбометание по Сирии нормуль. Долги всем прощают нормуль. Олигархи обложили данью весь Российский народ выводя капитал из страны нормуль. Кризис в головах лохов и для лохов.

  • Псевдоним18:18, 04.02.2016#

    отличная новость, возможно хоть так удастся спасти экологию

  • Юрий21:37, 04.02.2016#

    Весь Уссурийский залив и побережье хотят превратить в угольные терминалы и нефтебазы. Москвичам всё равно куда угольную пыль будет нести -да хоть на игровую зону (напротив бухта Теляковского). Находка задыхается от угольной пыли - уголь при Советском союзе сюда так не возили - теперь экология Находки на нуле. Не хотят творить доброе и вечное. Только нахапать народные богатства и продать за бугор. Чисто сырьевая экономика. От того и кризис.

  • перец00:13, 05.02.2016#

    НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО!спасибо кризису за спасённую экологию южного Приморья

  • местный00:15, 05.02.2016#

    москвичи! стройте угольные терминалы на красной площади!

  • Локки23:15, 05.02.2016#

    Господа журналисты! Проверяйте инфу, хотя бы на сайте первоисточникаhttp://hcsds. ru/news/13739/

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