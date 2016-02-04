Кризис остановил строительство угольного порта в Приморье

Сибиряки "заморозили" проект по строительству угольного терминала из-за отсутствия финансирования

Холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС, Кемерово) приостановил реализацию проекта по строительству угольного терминала в бухте Теляковского в Шкотовском районе Приморского края (проект «Суходол»). «Банки денег не дают, проект пока остановлен», - заявил президент СДС Михаил ФЕДЯЕВ. Ранее из проекта вышла Volga Group Геннадия ТИМЧЕНКО, попавшего в санкционный список.

СДС реализует проект в Суходоле с 2012 года. Терминал мощностью 20 млн тонн предназначен для экспорта угля СДС и небольших компаний в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Досье «Золотого Рога»: Проект «Суходол» реализуется с 2012 года в рамках поручения президента Владимира ПУТИНА о строительстве на Дальнем Востоке угольного терминала «общего доступа», но строительство пока еще не начато. Терминал мощностью 20 млн тонн в год предназначен для экспорта угля СДС и небольших компаний в страны АТР. Ввод первой очереди на 6 млн тонн намечен на июль 2017 года, второй и третьей - на 2019-2021 годы. В феврале 2014 года в проект вошла Volga Group, выкупив 50% в ООО «Порт Суходол» у СДС. Предполагалось, что выступит как инвестор проекта, а СДС - как инвестор и управляющая компания. В 2015 году Volga Group вышла из проекта.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток