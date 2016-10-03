www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.4 р. 100 JPY: 62.74 р.
EUR: 70.93 р. 10 CNY: 95.04 р.
Индексы ( )

1978,00 | -0,91%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Строительство
Распечатать

Строительство нового пункта пропуска "Пограничный" в Приморье оценили в 1,257 млрд рублей

03 Октября 2016, 17:31 | Приморье

Работы нужно провести за 810 дней

ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» объявило открытый конкурс на строительство пункта пропуска «Пограничный» в Приморском крае. Как следует из материалов сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составит 1,257 млрд рублей.

Пункт пропуска будет расположен на 8 км западнее пгт. Пограничный, на 100 метров южнее реки Нестеровка.

Подрядчику необходимо выполнить работы в течение 810 дней.

Заявки на конкурс принимаются до 21 октября, дата рассмотрения заявок - 28 октября.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: госграница  тендер  Пограничный 






Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru