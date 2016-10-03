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Строительство нового пункта пропуска "Пограничный" в Приморье оценили в 1,257 млрд рублей
03 Октября 2016, 17:31 | Приморье
Работы нужно провести за 810 дней
ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» объявило открытый конкурс на строительство пункта пропуска «Пограничный» в Приморском крае. Как следует из материалов сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составит 1,257 млрд рублей.
Пункт пропуска будет расположен на 8 км западнее пгт. Пограничный, на 100 метров южнее реки Нестеровка.
Подрядчику необходимо выполнить работы в течение 810 дней.
Заявки на конкурс принимаются до 21 октября, дата рассмотрения заявок - 28 октября.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Автор: Ольга Добролюбова
Теги: госграница тендер Пограничный
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