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"Восточный Порт" cтроит новый ветропылезащитный экран на угольном терминале

03 Сентября 2018, 15:30 | Приморье

Защитные конструкции монтируются из перфорированных металлических панелей

АО «Восточный Порт» (крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля), продолжает строительство ветропылезащитных экранов на территории угольного терминала в рамках реализации комплексной экологической программы. В настоящее время специалисты приступили к устройству фундамента ветропылезащитного экрана на причале №11.

Строительные работы по созданию ограждения высотой 23 метра ведутся поэтапно. По завершении работ над фундаментом в октябре текущего года строители продолжат модернизировать инженерные сети и возводить металлический каркас, на который будут крепиться панели ветрозащитного экрана.

Одновременно АО «Восточный Порт» ведет работу по созданию аналогичных экранов по всей территории терминала: возводятся фундаменты для 20-метрового ветропылезащитного экрана по периметру Третьей очереди специализированного угольного комплекса, завершается работа по проектированию ограждений на причале №14 и вдоль южной границы угольного комплекса. В создании объектов специалисты опираются на мировую практику, учитывая розу ветров бухты Врангеля.

«Установка экранов станет одним из важных элементов целого комплекса мер, направленных на предотвращение попадания в окружающую среду частиц угля на всех стадиях обработки, хранения и отгрузки», - пояснил рассказал главный инженер АО «Восточный Порт» Евгений АРЕХТА.

Защитные конструкции монтируются из перфорированных металлических панелей. Множество мелких отверстий в металле и между панелями перераспределяют ветер в различных направлениях. Получившиеся замедленные потоки воздуха сталкиваются и теряют свою силу, обеспечивающую перемещение частиц пыли в потоке воздушных масс, не позволяя ей выйти за пределы погрузочного комплекса.

АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» реализуют комплексную экологическую программу по переходу на закрытые технологии перевалки угля в соответствии с соглашением, заключенным с министерством транспорта РФ, Росприроднадзором, Росморпортом и администрацией Приморского края в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций в рамках реализации программы составит более 1,4 млрд рублей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В декабре 2016 года АО «Восточный Порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей. В настоящее время в структуру АО входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. С вводом третьей очереди предусмотрено увеличение пропускной способности порта до 39-40 млн тонн угля в 2019 году. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: инвестиции  порт  "Восточный порт"  стрительство  уголь  экология 



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