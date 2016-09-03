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"РусАгро" собирается бороться с африканской чумой свиней в Приморье

03 Сентября 2016, 08:59 | Приморье

Сегодня ситуация достаточно благоприятная, но требует принятия дополнительных мер

Группа «РусАгро», строящая крупный свиноводческий комплекс в Приморье, планирует вместе с властями дополнительные меры, чтобы защитить регион от заноса африканской чумы свиней (АЧС). Напомним, что в прошлом году масштабная вспышка АЧС была зарегистрирована в Спасском районе.

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), гендиректор «РусАгро» Максим БАСОВ сообщил, что в отличие от регионов в Центральной России, где складывается худшая за последние годы ситуация с распространением АЧС, на Дальнем Востоке ситуация достаточно благоприятная, но требует принятия дополнительных мер, чтобы защитить территории от заноса этого заболевания.

«Нам предстоит с министерством сельского хозяйства и с губернатором (Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ – Прим. Авт.) принять дополнительные меры, которые позволят повысить безопасность этого региона и защитить свои инвестиции», - сказал Максим Басов.

Он уточнил, что «РусАгро» в течение ближайших шести лет собирается инвестировать 70 млрд рублей в дальневосточные проекты, прежде всего в Приморье.

«РусАгро» уже строит крупный свиноводческий комплекс в Приморье проектной мощностью 300 тыс. тонн продукции в год с расчетом на дальнейший экспорт свинины в АТР.

«Дальний Восток граничит с огромными регионами, импортирующими продовольствие - это Китай, Япония, Корея, Вьетнам. Поэтому, произведя продукцию с низкой себестоимостью и продавая ее по высокой цене, работать очень выгодно», - пояснил Максим Басов.

По его словам, цены на свинину в Китае в настоящее время в два раза выше, чем на российском рынке. При этом сам дальневосточный регион является дефицитным с точки зрения баланса сырья, и цены на свинину здесь составляют 140 рубля (за килограмм) по сравнению со 100 рублями в центральных регионах России.

Досье «Золотого Рога»: Группа «Русагро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (6%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. «РусАгро» уже владеет сельхозземлями в Приморье и планирует увеличить земельный банк в регионе до 120 тыс. га. Первые 26,5 тыс. га компания приобрела в 2014 году. В структуре посевов 79% приходится на сою, 21% - на кукурузу. Кроме того, в Приморье «Русагро» принадлежит масложировой комбинат ООО «Приморская соя».

В этом году «РусАгро» планирует экспортировать 60 тыс. тонн кукурузы, выращенной в Приморье, в Японию.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: свиноводство  "русагро"  инвестпроект 



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Комментарии

  • Не толерантный21:33, 03.09.2016#

    Теперь гарантия, что эта контора завезет африканскую чуму в Приморье для уничтожения конкурентов среди мелких частников.

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