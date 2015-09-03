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ВЭФ: экс-губернатор Сергей Дарькин заявил, что Приморье отстает от Китая в развитии аквакультуры на 10 лет
Президент ТИГРа обозначил на ВЭФе свое видение проблем рыбной отрасли
Экс-губернатор Приморья, а ныне президент ПАО "Тихоокеанская инвестиционная группа" (ТИГР) Сергей ДАРЬКИН в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) выступил за сохранение исторического принципа распределения долей на вылов морских биоресурсов.
- Последние 15 лет отрасль успешно развивалась, прибавляя по 10% в год, используя сырьевые ресурсы, которые у нее были. Сегодня настал период, когда нам необходимо существенно увеличить концентрацию взаимодействия органов федеральной, региональной власти и рыбного сообщества. Причем необходимо срочно необходимо сделать шаги, которые позволили бы эффективно работать в XXI веке.
Иностранные коллеги продемонстрировали факты о том, как развивается рыбная промышленность и мы, несомненно, должны соответствовать тем цифрам, которые сегодня есть.
Мы лидеры (в вылове) дикой рыбе, и можем этим гордиться. Но чтобы не потерять эту тенденцию, нужно сделать ряд шагов.
Первое – сохранение исторического принципа распределения долей. Может быть какая-то корректировка. Надо проверить предприятия, которые ранее получили эти доли на 10 лет. Насколько эффективно они их использовали. Сколько было заплачено налогов на тонну добываемой продукции. Куда были потрачены ресурсы, на что они пошли.
Второе. Принцип исторического распределения долей должен фиксировать инвестиции не только в увеличение добычи сырья и последующую его продажу для переработки за рубеж, но и предусматривать максимально полное использование прибавочной стоимости, то есть производство готовой продукции.
Надо срочно заниматься обновлением флота, начать строительство современных судов. Первые два судна необходимо передать нашим научным организациям, как это было в советское время. Для того, чтобы они могли эффективно заниматься своей прямой деятельностью. Стоит отметить, что у нас есть провалы в этом деле: провал по добыче красной рыбы на Сахалине, прошлогодний провал по красной рыбе на Камчатке. Это говорит о том, что в отрасли есть существенные проблемы. Надо смотреть, что можно сделать и как из этого выйти.
Что касается аквакультуры. У нас сегодня 1% инвестиций (направляется) в аквакультуру. Если мы будем такими темпами идти, мы не только не догоним 90 млн тонн, которые сегодня вырабатывает Китай. Мы даже не приблизимся к этому. За три года не проведено ни одного аукциона по распределению рыболовных участков. А после того, как это провести, надо еще семь лет, чтобы это вырастить. Считайте, что мы сегодня уже отстаем на 10 лет. Вот для всех этих мер абсолютно не нужно никаких государственных денег. Нужны только реальные административные действия.
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток, остров Русский
Фото ТАСС.
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Комментарии
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Капитан17:38, 03.09.2015#
Причина катастрофического упадка отрасли в дорогом обслуживании в родном порту. Дошло до того, что выгоднее продать рыбу в море в 3 раза дешевле, чем доставить ее в рыбный порт, где постановка к причалу обойдется в 70% от сданной продукции!!! Поэтому и пропала рыба с дальневосточных прилавках, а та что осталась выросла в цене за 2 года в 5, 7 раза. Естественно свои суда богема с кондратовцами не грабят, но и рыбу тут не оставляют. Та заморозка, что пока в продаже, завезена из Китая, тк так дешевле, чем напрямую через Российский порт.
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Из за таких как Дарькин "деятелей" и отстает.