www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.94 р. 100 JPY: 58.8 р.
EUR: 75.52 р. 10 CNY: 96.23 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

ВЭФ: японский банк хочет развивать порты Восточный и Находка в Приморье

03 Сентября 2015, 11:02 | Приморье

Банкиры Страны Восходящего солнца сетуют на недостаточную пропускную способность Транссиба и негибкость законодательной системы

Японский банк международного сотрудничества (JBIC) рассматривает варианты участия в проектах по развитию портов Находка и Восточный в Приморье, сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке старший управляющий директор банка Тадачи МАЭДА.

"Эти проекты связаны с расширением инфраструктуры и увеличением пропускной способности этих портов. Дальний Восток России обладает огромным потенциалом с точки зрения природных ресурсов - нефти и газа. Сейчас развитие Дальнего Востока зависит от взаимосвязей в сфере торговли природными ресурсами, и поэтому важно развитие инфраструктуры - железнодорожного транспорта, аэропортов и (морских) портов", - сказал японский банкир.

Он также отметил, что в развитии проектов зарубежные партнеры сталкиваются с так называемым эффектом "бутылочного горлышка" - это недостаточная пропускная способность Транссиба и негибкость законодательной системы.

Министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр ГАЛУШКА тут же уточнил, в в настоящее время на модернизацию Транссиба и БАМа направлено свыше 560 млрд рублей, в итоге пропускная способность на этом направлении возрастет на 66 млн тонн в год.

Первый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 5 сентября во Владивостоке на острове Русском, в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Главными темами ВЭФ станут возможности и перспективы развития экономики российского Дальнего Востока: сотрудничество со странами АТР, привлечение инвестиций, перспективы территорий опережающего развития и свободного порта Владивостока, меры господдержки. Российским и иностранным инвесторам представят более 200 инвестиционных проектов.

4 сентября президент РФ Владимир ПУТИН выступит на форуме с речью по аналогии с Санкт-Петербургским экономическим форумом (ПМЭФ).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: вэф  банк  Япония  порт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru