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ВЭФ: японский банк хочет развивать порты Восточный и Находка в Приморье
Банкиры Страны Восходящего солнца сетуют на недостаточную пропускную способность Транссиба и негибкость законодательной системы
Японский банк международного сотрудничества (JBIC) рассматривает варианты участия в проектах по развитию портов Находка и Восточный в Приморье, сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке старший управляющий директор банка Тадачи МАЭДА.
"Эти проекты связаны с расширением инфраструктуры и увеличением пропускной способности этих портов. Дальний Восток России обладает огромным потенциалом с точки зрения природных ресурсов - нефти и газа. Сейчас развитие Дальнего Востока зависит от взаимосвязей в сфере торговли природными ресурсами, и поэтому важно развитие инфраструктуры - железнодорожного транспорта, аэропортов и (морских) портов", - сказал японский банкир.
Он также отметил, что в развитии проектов зарубежные партнеры сталкиваются с так называемым эффектом "бутылочного горлышка" - это недостаточная пропускная способность Транссиба и негибкость законодательной системы.
Министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр ГАЛУШКА тут же уточнил, в в настоящее время на модернизацию Транссиба и БАМа направлено свыше 560 млрд рублей, в итоге пропускная способность на этом направлении возрастет на 66 млн тонн в год.
Первый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 5 сентября во Владивостоке на острове Русском, в кампусе Дальневосточного федерального университета.
Главными темами ВЭФ станут возможности и перспективы развития экономики российского Дальнего Востока: сотрудничество со странами АТР, привлечение инвестиций, перспективы территорий опережающего развития и свободного порта Владивостока, меры господдержки. Российским и иностранным инвесторам представят более 200 инвестиционных проектов.
4 сентября президент РФ Владимир ПУТИН выступит на форуме с речью по аналогии с Санкт-Петербургским экономическим форумом (ПМЭФ).
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток
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