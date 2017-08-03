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Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
Уже на второй год работы магнат из Макао Лоуренс Хо начал отбивать вложения
Зарегистрированное в г.Артеме ООО «Джи1 Интертейнмент», первым в Приморье открывшее легальное казино в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье», уже на второй год полноценной работы вышло на суперприбыльность. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», в 2016 году ООО получило 1 млрд 747,396 млн рублей чистой прибыли, тогда как годом ранее был получен чистый убыток в размере 668 млн рублей
До этого «Джи1 Интертейнмент» не вело финансовой деятельности.
Ранее власти Приморья сообщали, что «Джи1 Интертейнмент» инвестировало 8,24 млрд рублей на строительство и пуск в ноябре 2015 года на территории ИРЗ «Приморье» развлекательного комплекса Tigre de Cristal. В дальнейшем инвестор направил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории еще 816 млн рублей.
До 2019 года «Джи1 Интертейнмент» планирует вложить еще 500 млн рублей в реализацию своего второго развлекательного объекта. На этот раз планируется построить объект площадью 100 тыс. кв. метров, включая гостиничный комплекс на 400-500 номеров, торговый центр, фуд-корт, рестораны и бары, помещения для проведения конференций и банкетов, спа-салон. Также инвестор рассматривает возможность строительства поля для гольфа.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», единственным учредителем «Джи1 Интертейнмент» в настоящее время выступает зарегистрированная в Гонконге Oriental Regent Limited. Но контролируется приморское казино компанией Melco Crown Entertainment, крупнейшим оператором казино в Макао.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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