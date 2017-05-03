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Абрамович покупает один из крупнейших портов Приморского края

03 Мая 2017, 16:33 | Приморье

Олигарх и его партнеры готовы потратить 354 миллиона долларов

Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", Evraz нашел покупателя на Находкинский морской торговый порт – актив за $354,4 млн выкупит кипрская Lanebrook Limited, одним из конечных бенефициаров которой является Роман АБРАМОВИЧ. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», сделка по продаже 100% акций ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) будет закрыта 15 июня.

В настоящее время единственным акционером «Евраз НМТП» является ООО «Сибметинвест» (SPV-компания группы Evraz).

В рамках сделки, пишет деловая газета "Золотой Рог", новый собственник и «Евраз НМТП» уже заключили соглашение о перевалке грузов, в соответствии с которым Evraz обязуется поставлять, а Находкинский морторгпорт обрабатывать грузы в определенном объеме и по определенным тарифам в течение 5 лет.

Деловая газета "Золотой Рог" напоминает, что ранее среди претендентов на актив назывались экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН и экс-совладелец Evraz Александр КАТУНИН (его дочери Марии КАТУНИНОЙ принадлежит контрольный пакет Владивостокского морского рыбного порта).

Досье «Золотого Рога»: «Евраз НМТП» имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая протяженность которых составляет 3,5 км. Возможности предприятия позволяют выгружать до 500 вагонов в сутки. Складские площади превышают 300 тыс. кв. м.

Отметим, что ОАО «ЕВРАЗ-НМТП» не так давно попал в число портов Приморья, не справляющихся с угольной пылью. Такой вывод можно сделать из заключения Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора по результатам участия 1 февраля 2017 года в выездной проверке

«Обществом («ЕВРАЗ-НМТП» - «ЗР») не в полной мере осуществляются меры по недопущению загрязнения акватории бухты Находка углем при проведении погрузки угля на суда. Принимаемые обществом меры в виде установки пологов между судном и причалом при погрузке угля недостаточны. В результате непринятия достаточных мер при погрузке угля на суда происходит загрязнение водного объекта просыпающимся при погрузке углем», - пояснял Росприроднадзор.

 

Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото с сайта ФедералПресс

Автор: Олег Клименко
Теги: роман абрамович  порт  Сергей Дарькин  evraz 



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Комментарии

  • в„ўР вЂ™Р’В Р В Р’В Р в16:59, 03.05.2017#

    писдааа находки

  • в„ўР вЂ™Р’В Р В Р’В Р в16:59, 03.05.2017#

    писдааа находки

  • в„ўР вЂ™Р’В Р В Р’В Р в16:59, 03.05.2017#

    писдааа находки

  • в„ўР вЂ™Р’В Р В Р’В Р в16:59, 03.05.2017#

    писдааа находки

  • в„ўР вЂ™Р’В Р В Р’В Р в16:59, 03.05.2017#

    писдааа находки

  • в„ўР вЂ™Р’В Р В Р’В Р в16:59, 03.05.2017#

    писдааа находки

  • в„ўР 17:00, 03.05.2017#

    писдааа находки

  • Dfcz17:04, 03.05.2017#

    ага, еще больше угля завезут!

  • 12317:18, 03.05.2017#

    Скорее всего это один из способов сохранить активы (а может и приумножить) в условиях приближающегося финансового кризиса.

  • Здравствуйте 17:26, 03.05.2017#

    Ну может уже появится нормальный хозяин порта. Местным только бы развалить да украсть.

  • Понюхал там17:40, 03.05.2017#

    Михалыч понюхал там воздух. Понял: не нам здесь жить. Без "Зеленого дозора Пушкарева" не справиться. Воно как.

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