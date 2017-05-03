Абрамович покупает один из крупнейших портов Приморского края

Олигарх и его партнеры готовы потратить 354 миллиона долларов

Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", Evraz нашел покупателя на Находкинский морской торговый порт – актив за $354,4 млн выкупит кипрская Lanebrook Limited, одним из конечных бенефициаров которой является Роман АБРАМОВИЧ. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», сделка по продаже 100% акций ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) будет закрыта 15 июня.

В настоящее время единственным акционером «Евраз НМТП» является ООО «Сибметинвест» (SPV-компания группы Evraz).

В рамках сделки, пишет деловая газета "Золотой Рог", новый собственник и «Евраз НМТП» уже заключили соглашение о перевалке грузов, в соответствии с которым Evraz обязуется поставлять, а Находкинский морторгпорт обрабатывать грузы в определенном объеме и по определенным тарифам в течение 5 лет.

Деловая газета "Золотой Рог" напоминает, что ранее среди претендентов на актив назывались экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН и экс-совладелец Evraz Александр КАТУНИН (его дочери Марии КАТУНИНОЙ принадлежит контрольный пакет Владивостокского морского рыбного порта).

Досье «Золотого Рога»: «Евраз НМТП» имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая протяженность которых составляет 3,5 км. Возможности предприятия позволяют выгружать до 500 вагонов в сутки. Складские площади превышают 300 тыс. кв. м.

Отметим, что ОАО «ЕВРАЗ-НМТП» не так давно попал в число портов Приморья, не справляющихся с угольной пылью. Такой вывод можно сделать из заключения Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора по результатам участия 1 февраля 2017 года в выездной проверке

«Обществом («ЕВРАЗ-НМТП» - «ЗР») не в полной мере осуществляются меры по недопущению загрязнения акватории бухты Находка углем при проведении погрузки угля на суда. Принимаемые обществом меры в виде установки пологов между судном и причалом при погрузке угля недостаточны. В результате непринятия достаточных мер при погрузке угля на суда происходит загрязнение водного объекта просыпающимся при погрузке углем», - пояснял Росприроднадзор.

Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток .

Фото с сайта ФедералПресс