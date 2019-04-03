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На Дне карьеры в ДВФУ специалисты ДГК рассказали о плюсах работы в энергетике

03 Апреля 2019, 11:11 | Приморье

Порядка 20 человек ежегодно, после окончания университета, устраивается работать в Приморский филиал генкомпании

Специалисты филиала «Приморская генерация» «АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) рассказали о плюсах работы в энергетике в рамках Дня карьеры, который прошел в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Сотрудники отдела по работе с персоналом филиала в течение дня отвечали на вопросы потенциальных работников, а также делились своим опытом работы в энергосфере.

Стенд Приморской генерации, как отмечают работники ДГК, больше всего пользовался популярностью у молодых людей возрастом от 20 до 30 лет. Всего за консультацией по трудоустройству в энергокомпанию обратились порядка сотни человек. Чаще всего с вопросами о работе обращались мужчины. Как отмечают специалисты энергокомпании, потенциальных работников интересовали именно технические специальности.

В рамках сотрудничества федерального университета и ДГК, многие сегодняшние студенты приходят в энергокомпанию на практику и трудятся на различных объектах Приморской генерации. Статистика филиала показывает, что порядка 20 человек ежегодно, после окончания университета, устраивается работать в Приморский филиал ДГК.

«Ключевая составляющая успешной работы в нашей, да и вообще в любой другой сфере, – это команда профессионалов. В первую очередь, именно квалифицированные кадры позволяют грамотно управлять всеми процессами в энергетике. На наших сотрудниках лежит большая ответственность: они обеспечивают столицу Дальнего Востока электричеством, горячей водой и теплом. – рассказала начальник отдела управления персоналом филиала «Приморская генерация» Ольга АГЕЕВА. – Работа в нашем филиале подразумевает стабильное развитие, получение новых навыков, поддержку профессиональной команды – все это поможет в продвижении по карьерной лестнице, подарит уверенность в завтрашнем дне.

По мнению Ольги Агеевой, профессия энергетика всегда будет актуальной, а специалисты этой сферы – востребованными.

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» – основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», ТЭЦ «Восточная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС.

«АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото АО «ДГК».


 
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Теги: кадры  энергетика  ДГК  ДВФУ 



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