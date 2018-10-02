Чукотка обскакала Приморье по инвестициям

И свободный порт Владивосток не помог

Правительство Чукотского автономного округа на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписало 13 соглашений, планируемый объем инвестиций которых оценивается более 370 млрд рублей. По этому показателю регион стал лидером среди остальных участников форума.

К примеру, Приморский край в лице бывшего врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО подписал около 50 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на сумму около 120 млрд рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток