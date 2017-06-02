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Путин призвал Миклушевского создавать благоприятные условия для бизнеса
Приморье в инвестрейтинге обскакали Амурская область и Хабаровский край
Президент РФ Владимир ПУТИН, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), призвал губернаторов наращивать усилия по созданию благоприятных условий для бизнеса.
«Обращаюсь ко всем главам российских регионов: здесь нужно постоянно наращивать усилия, открывать бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы», - сказал Путин.
Глава государства отметил в этом плане успехи Татарстана, Чувашии, Москвы, Тульской, Калужской областей, которые в этом году стали лидерами нового рейтинга инвестиционного климата. Среди территорий, где отмечены изменения к лучшему, Путин отметил Хабаровский край и Амурскую область, которые сделали рывок в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. При этом ни одна территория Дальнего Востока не вошла в первую 20-ку рейтинга, несмотря на помощь новых инструментов развития, запущенных в ДФО.
Владимир Путин уточнил, что удел власти - помогать богатым вкладывать деньги в развитие экономики.
«Мы должны наращивать вот эту целевую адресную поддержку. То есть мы, с одной стороны, должны помогать тем людям, которые честно, хочу подчеркнуть, честно заработали свои капиталы, помогать им вкладывать в развитие экономики, а не в потребление», - сказал президент.
Результаты национального инвестрейтинга были презентованы на ПМЭФ при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).
В частности, Хабаровский край смог подняться в рейтинге сразу на 33 позиции и занять 40-е место. Приамурье скакнуло на 31 позицию.
«Амурская область совершила фантастический рывок - плюс 31 позиция в рейтинге. Не надо быть большим экспертом, чтобы понимать, что наши дальневосточные регионы находятся в менее благоприятном положении по многим объективным показателям. Тем отраднее видеть такую динамику в не самом богатом регионе Российской Федерации - в Амурской области», - заявил президент Московской школы управления Сколково Андрей ШАРОНОВ.
Национальный рейтинг составляется ведущими деловыми объединениями и АСИ уже четвертый год подряд. В 2014 году в пилотном варианте составители проранжировали только 21 регион, а год спустя - 76 субъектов. В прошлом году составители рейтинга проанализировали все 85 российских регионов, однако четыре из них (Ненецкий и Чукотский автономные округа, Крым и Севастополь) оценивались вне рейтинга. На ПМЭФ при этом были представлены результаты лишь 20 лучших субъектов, остальные получили «карточки» с данными.
Досье «Золотого Рога»: Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В работе ПМЭФ-2017 принимают участие около 12 тыс. участников. Среди участников форума топ-менеджеры «Роснефти», «Газпрома», «Российских железных дорог», «Объединенной судостроительной корпорации», «РусГидро», «РусАла», «Ростелекома», МТС, ВТБ, Внешэкономбанка, Сбербанка. Деловая программа форума охватывает более 100 мероприятий с участием 500 спикеров.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург
Фото из фотобанка ПМЭФ
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