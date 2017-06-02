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На судоверфь "Звезда" в Приморье пришли другие корейцы

02 Июня 2017, 21:59 | Приморье

Проект начинала DSME, а работать будет Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd.

Южнокорейская Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd. (HSHI) окажет техническую поддержку в проектировании и строительстве судов класса «Афрамакс» на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне. Соответствующее соглашение HSHI и НК «Роснефть» подписали на площадке XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, что первоначально проект строительства суперверфи в Большом Камне вели Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME). В 2012 году DSME вышла из проекта, а в2015 году стало известно, что проектом будут заниматься «Роснефть» и Газпромбанк.

В мае 2017 года в Большом Камне было создано ООО «Звезда-Хендэ», совместное предприятие в области инжиниринга и управления проектами ССК «Звезда» и HSHI.

В рамках соглашения HSHI будет осуществлять контроль за соответствием рабочей конструкторской документации базовому проекту судна, который передается в капитал совместного предприятия.

«Кооперация сторон в рамках СП станет еще одним фактором, стимулирующим локализацию производства гражданских судов и судового оборудования, а также обеспечит создание дополнительных рабочих мест. Документ предусматривает создание условий для постепенной локализации полного цикла проектирования танкеров типа «афрамакс», - поясняет «Роснефть».

«Технологическое партнерство с крупнейшей судостроительной компанией мира позволит нам приобрести необходимые компетенции в сфере инженерного сопровождения и управления проектами строительства судов. Данное сотрудничество обеспечит ДЦСС («Дальневосточный центр судостроения и судоремонт») и СК «Звезда» доступ к уникальным технологиям производства передовой морской техники, такой как современные экологически чистые танкеры типа «афрамакс», работающие на газомоторном топливе, и откроет перспективы для локализации производства и развития судостроительного кластера на Дальнем Востоке России», - сказал глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН.

Досье «Золотого Рога»: Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом «Современные технологии судостроения» (СТС) «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях, а также контракты на проектирование, строительство и поставку многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса. Новые суда длиной около 100 м смогут эксплуатироваться в особо тяжелых условиях при реализации шельфовых проектов «Роснефти» в северных морях. Стоимость судоверфи оценивается в 146 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

Автор: Олег Клименко
Теги: верфь  ДЦСС  "Роснефть"  Игорь Сечин 



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