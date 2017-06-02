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Игорная зона "Приморье" потеряла первого инвестора
«Дочка» казанской «Роял Тайм Групп» за два года не вложила в заявленный проект ни рубля
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, оператор игорной зоны «Приморье») о расторжении договора на аренду земли с потенциальным инвестором игорной зоны ООО «Роял Тайм Приморье» (дочерняя компания казанской «Роял Тайм Групп»). Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что инвестор не выполнил условия договора.
Суд, в частности, расторгнул заключенный 5 февраля 2015 года договор субаренды №10 земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет общим объемом более 150 тыс. кв. метров.
«Роял Тайм Приморье» планировала возвести в игорной зоне «Приморье» интегрированный курорт «Жар-птица» (Phoenix) с казино и гостиничным центром. Заявленный объем инвестиций составлял не менее $215 млн, общая площадь арендованных участков - более 151 тыс. кв. метров.
Срок ввода в эксплуатацию первого отеля с казино на 320 номеров и развлекательного комплекса площадью 47,5 тыс. кв. метров намечен на ноябрь 2017 года. Завершение второго этапа строительства предполагалось в июне 2019 года, третьего - в конце декабря 2021 года.
«Первоначально будет предусмотрено порядка 500 автоматов и 30 игровых столов. Всего на территории объекта можно будет расположить 3 тысячи игровых автоматов и 150 игровых столов», – обещал ранее генеральный директор ООО «Роял Тайм Приморье» Виталий ПОНОМАРЕВ.
Однако на данный момент так называемый «инвестор» не выполнил даже «нулевой цикл» на объекте.
Освобождающийся участок КРПК в дальнейшем выставит на новый аукцион.
Досье «Золотого Рога»: Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в районе бухты Муравьиная в 50-ти километрах от Владивостока. Общая площадь игорной зоны составляет 619 га. Под освоение и комплексную застройку отведено 263 га, оставшаяся территория рассматривается как зона перспективного строительства. Помимо развлекательных центров и казино в игорной зоне предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Проект будет реализовываться в три этапа, последний завершится в 2022 году.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург
На фото: таким должен был выглядеть курорт «Жар-птица».
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