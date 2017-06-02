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В Приморье появится свой завод полимерных покрытий и спецкрасок
Проект будет реализован с участием китайского капитала
НК «Роснефть» и Китайская национальная нефтехимическая корпорация (ChemChina) в рамках XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о развитии проекта по строительству завода полимерных покрытий ежегодной мощностью до 50 тыс. тонн продукции в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморском крае.
В документе зафиксированы условия создания совместного предприятия и этапы дальнейшей реализации проекта по строительству завода, который будет производить полимерные покрытия и специальные краски.
В результате реализации проекта будет создано крупнейшее в России предприятие по выпуску специальных полимерных покрытий для морских судов различного класса, в том числе арктического.
Продукция, которая будет производиться на заводе, в первую очередь будет востребована судостроительным комплексом «Звезда» на Дальнем Востоке России.
Досье «Золотого Рога»: Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В работе ПМЭФ-2017 принимают участие около 12 тыс. участников. На 2 июня запланировано участие президента Владимира ПУТИНА в пленарном заседании форума, на котором также выступят премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, федеральный канцлер Австрии Кристиан КЕРН и президент Молдавии Игорь ДОДОН. Среди участников форума также топ-менеджеры «Роснефти», «Газпрома», «Российских железных дорог», «Объединенной судостроительной корпорации», «РусГидро», «РусАла», «Ростелекома», МТС, ВТБ, Внешэкономбанка, Сбербанка. Деловая программа форума охватывает более 100 мероприятий с участием 500 спикеров.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург
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