В Приморье появится полигон для обезвреживания отходов нефтехимии

Он будет расположен в Партизанском районе

АО «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК) проводит общественные обсуждения по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду полигона отходов для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ВНХК в Партизанском районе Приморского края.

Полигон предназначен для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения не утилизируемых отходов производства и потребления. В состав полигона входят участок захоронения отходов и участок временного накопления и переработки отходов.

Разработчиком проектной документации и материалов по оценке воздействия на окружающую среду выступает АО «Ангарскнефтехимпроект», генеральный проектировщик ВНХК.

Досье «Золотого Рога»: АО «ВНХК» реализует проект строительства нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке в две очереди - нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год по нефти и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год по сырью. В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по подготовке к строительству I и II очередей проекта. Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Обеспечение нефтью планируется за счет поставок по отводу от трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО). «Роснефть» уже договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта ВНХК. В СП «Роснефти» будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%. Предварительная оценка суммы инвестиций, необходимых для реализации проекта ВНХК составляет около 1,5 трлн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток