У приморской системы исполнения наказаний будет новый начальник

Путин освободил от должности главу регионального ГУ ФСИН Олега Симченкова

Президент России Владимир ПУТИН освободил от должности генерал-майора внутренней службы Олега СИМЧЕНКОВА, начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Приморскому краю. Соответствующий указ подписан 1 мая.

Олег Симченков возглавил ГУ ФСИН по Приморскому краю в сентябре 2014 года, прибыв в наш край из Мордовии. После окончания Академии управления МВД России он работал на руководящих постах в Самарской области и Пермском крае, возглавлял УФСИН России по Республике Мордовия.

Приступая к работе в Приморье Олег Викторович заявил, что главная его задача на приморской земле - обеспечить безопасность спецконтингента, который находится в закрытых учреждениях.

Согласно указу президента России, должность начальника главного управления МЧС по Хабаровскому краю получил генерал-майор внутренней службы Олег ВОЛЫНКИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток