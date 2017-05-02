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У приморской системы исполнения наказаний будет новый начальник
Путин освободил от должности главу регионального ГУ ФСИН Олега Симченкова
Президент России Владимир ПУТИН освободил от должности генерал-майора внутренней службы Олега СИМЧЕНКОВА, начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Приморскому краю. Соответствующий указ подписан 1 мая.
Олег Симченков возглавил ГУ ФСИН по Приморскому краю в сентябре 2014 года, прибыв в наш край из Мордовии. После окончания Академии управления МВД России он работал на руководящих постах в Самарской области и Пермском крае, возглавлял УФСИН России по Республике Мордовия.
Приступая к работе в Приморье Олег Викторович заявил, что главная его задача на приморской земле - обеспечить безопасность спецконтингента, который находится в закрытых учреждениях.
Согласно указу президента России, должность начальника главного управления МЧС по Хабаровскому краю получил генерал-майор внутренней службы Олег ВОЛЫНКИН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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