Путину доложили о планах по развитию суперпроекта в Приморье

Верфи «Звезда» нужен твердый пакет заказов на 160 судов

Для полноценного функционирования верфи «Звезда» (Большой Камень, Приморский край) необходим пакет заказов порядка 160 судов, сообщил глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

По словам г-на Сечина, верфь совместно с проектировщиками ЦКБ «Айсберг» приступила к подготовке строительства головного ледокола «Лидер». На данный момент портфель заказов «Роснефти» на «Звезде» составляет 25 судов, на строительство которых заключены обязывающие судостроительные контракты.

Путин: А сколько нужно всего для того, чтобы верфь работала устойчиво и с прибылью?

Сечин: Нам необходимо порядка 160.

Путин: Сейчас сколько уже есть?

Сечин: Мы сейчас заложили сами, «Роснефть», как я сказал, 25 судов, в том числе четыре судна снабжения усиленного ледового класса. 10 судов Афрамакс на газомоторном топливе как раз для обеспечения вывоза сырья по Северному морскому пути. Начали строительство 10 танкеров-челноков дедвейтом 110 тысяч тонн нового проекта. Суммарный дедвейт заказанных «Роснефтью» судов – более 2 миллионов тонн, и большая часть предназначена для работы в Арктике. Всего заключено твёрдых контрактов на 36 судов. Кроме заказов «Роснефти» это «Газпром» – пять судов, «Совкомфлот» – пять судов и «Росморпорт» – одно судно.

Путин: Там были готовы уже контракты с «НОВАТЭКом».

Сечин: Эти контракты находятся в работе. Пока «НОВАТЭК» пошёл только на заключение контрактов на резервирование мощностей для будущего строительства. Идёт обсуждение финансовых условий. Надеемся, что всё-таки контракты будут подписаны. Работа идёт, продвигается она непросто. Потребитель очень профессиональный, понятно, что этот заказ отличается особой сложностью, и мы пытаемся найти сейчас ту экономику, которая позволит конкурировать с южнокорейскими строителями, хотя они будут на первом этапе также участвовать в кооперации по строительству этих судов.

Путин: Докладывайте мне о ходе этой работы.

Сечин: Есть, Владимир Владимирович. Будем докладывать.

Досье газеты «Золотой Рог»: Cудостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО «Роснефтегаз», НК «Роснефть» и Газпромбанка. В продуктовую линейку верфи войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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