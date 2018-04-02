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Бизнес-империя Дарькина недосчиталась двух миллиардов
Рыбный бизнес видит серьезные риски в связи с уходом от исторического принципа распределения квот
ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), контролируемое супругой экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА, в 2017 года не досчиталось доходов. Одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России на фоне устойчивого рубля получила лишь 562,273 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 4,9 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года.
Прочие расходы НБАМР за 2017 год выросли в 2,2 раза и превысили 1,562 млрд рублей. Кроме того, на фоне устойчивости рубля был потерян эффект от курсовых разниц.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и транспортного рефрижератора.
В настоящее время крупнейшим акционером НБАМР с долей в 86,6% уставного капитала является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп», 75% которого, в свою очередь, владеет Лариса БЕЛОБРОВА. Собственником 0,1038% акций НБАМР является бывший вице-губернатор Приморья Сергей ПЕРЕДРИЙ.
Отметим, что по итогам 2016 года НБАМР выплатила существенные дивиденды – 1 млрд 386,461 млн рублей по обыкновенным и 113,672 млн рублей по привилегированным акциям.
В настоящее время компания обращает внимание на риски от изменения действующей системы распределения квот. «Все более обостряется вопрос распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов в 2018 году. Изменения в порядке распределения и «уход» от исторического принципа распределения квот может привести к неопределенным последствиям для общества», - считают в НБАМР.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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