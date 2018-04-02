Все структуры группы "Сумма" работают в штатном режиме - компания

В заявлении «Суммы» говорится, что руководство группы сотрудничает со следствием

Группа «Сумма» (контролирует транспортную группу FESCO) распространила заявление, в котором утверждается, что все структуры компании работают в штатном режиме, а руководство сотрудничает со следствием.

«Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов. Генеральный директор группы «Сумма» Лейла МАММЕДЗАДЕ продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление. Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин МАГОМЕДОВ (на фото - "ЗР"), оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования», - говорится в заявлении.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны в Москве, а затем отправлены под арест.

Братьям инкриминируется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток