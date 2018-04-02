www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.26 р. 100 JPY: 53.93 р.
EUR: 70.56 р. 10 CNY: 91.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Все структуры группы "Сумма" работают в штатном режиме - компания

02 Апреля 2018, 10:14 | Приморье

В заявлении «Суммы» говорится, что руководство группы сотрудничает со следствием

Группа «Сумма» (контролирует транспортную группу FESCO) распространила заявление, в котором утверждается, что все структуры компании работают в штатном режиме, а руководство сотрудничает со следствием.

«Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов. Генеральный директор группы «Сумма» Лейла МАММЕДЗАДЕ продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление. Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин МАГОМЕДОВ (на фото - "ЗР"), оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования», - говорится в заявлении.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны в Москве, а затем отправлены под арест.

Братьям инкриминируется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: Зиявудин Магомедов  арест  группа "сумма"  fesco 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru