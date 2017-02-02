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В Приморье построят завод домокомплектов по финским и немецким технологиям

02 Февраля 2017, 14:13 | Приморье

Запуск производства планируется в середине 2018 года

ООО «Домостроительный комбинат Приморье» (входит в группу DNS) планирует инвестировать 772,8 млн рублей в запуск производства домокомплектов из железобетонных изделий в рамках ТОР «Надеждинская» в Приморском крае.

Инвестор планирует запуск завода по производству железобетонных изделий, которые будут использоваться при строительстве жилых и нежилых объектов недвижимости в Приморье, сообщила пресс-служба АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).

Площадь будущего завода и сооружений составит 12,5 тыс. квадратных метров. Мощность завода - 84 тыс. кубометров ЖБИ-изделий в год. Проектом предусмотрена возможность увеличения производительности в несколько раз.

Реализация инвестиционного проекта пройдет в несколько этапов.

В настоящее время инвестор приступил к разработке технического задания на проектирование, во втором квартале 2017 года будет проведена экспертиза проекта.

Строительство здания и монтаж оборудования планируется завершить во втором квартале 2018 года. Следующим шагом станут пуско-наладочные работы и обучение сотрудников.

«Мы провели большую работу, изучая опыт градостроительной практики в разных городах нашей страны и за рубежом. Примеры современного производства домокомплектов впечатляют. Мы планируем привлечь в проект финские и немецкие технологии, которые станут новым словом в развитии домостроения на Дальнем Востоке», - сказал директор ООО «Домостроительный комбинат Приморье» Александр ГОЛУТВИН, которого цитирует КРДВ.

Досье «Золотого Рога»: Группа DNS (Приморский край) специализируется на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производстве компьютеров. В настоящее время компания управляет более чем 1,2 тыс. магазинов в 400 городах РФ.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: dns  проект  строительство  крдв 






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