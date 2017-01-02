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В Приморье зэка отправят на принудительные работы

02 Января 2017, 08:01 | Приморье

В крае открывается исправительный центр, где осужденные не будут изолироваться от общества

В крае открывается исправительный центр, где осужденные не будут изолироваться от общества

С 1 января в России введен новый альтернативный вид наказания - принудительные работы, выступающий альтернативой лишению свободы. Исправительные центры находятся в четырех регионах России, в том числе, в Приморском крае. Жить осужденные будут в общежитиях при этих же исправительных центрах.

Исправительные работы будут альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

При этом осужденный на принудительные работы не будет изолироваться от общества, что должно способствовать его социализации.

Досье «Золотого Рога»: Согласно распоряжению правительства от 12 ноября 2016 года № 2392-р созданы 4 исправительных центра в Приморском и Ставропольском краях, в Тамбовской и Тюменской областях. Кроме того, при действующих исправительных колониях организовано 7 изолированных участков, которые также будут функционировать как исправительные центры. Общий лимит наполнения - 896 осужденных.

Ограничения при наказании: осужденным нельзя самостоятельно выбирать работу, уволиться и покинуть исправительный центр без разрешения администрации. Также осужденным вводится полный запрет на алкоголь и азартные игры. Зато есть гарантированная зарплата, медицинское страхование и прочие права трудового кодекса. Жить осужденные будут в общежитиях при этих же исправительных центрах. Кроме того, у осужденных есть право на оплачиваемый отпуск. Правда, только для тех, к кому нет претензий со стороны администрации.

В перспективе, такие центры появятся во всех регионах страны. В основном расположены они будут при колониях-поселениях.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: наказание  ФСИН 



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