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Бесплатную землю в Приморье китайцам давать не будут

01 Декабря 2016, 08:07 | Приморье

Поправки в закон о «дальневосточном гектаре» закрепляют возможность предоставления, земельных участков только гражданам РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет порядок определения территорий, в границах которых не могут располагаться предоставляемые гражданам участки на Дальнем Востоке. Документ устанавливает, что такие территории должны утверждаться законом субъекта РФ, так как законодательный процесс предполагает совместное участие законодательного органа субъекта и его высшего должностного лица. При этом за последним закрепляется право законодательной инициативы.

Согласно документу, в законе субъекта РФ должно быть описано местоположение территории, в границах которой не могут быть предоставлены участки, их площадь и основания для соответствующего запрета.

Досье «Золотого Рога»: Закон о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование 1 гектара земли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) был принят в апреле 2014 года. Согласно документу, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов ДФО по согласованию с органом, курирующим реализацию госпрограмм и федеральных целевых программ (ФЦП), вправе определить территории, в границах которых не могут быть предоставлены земельные участки.

Законопроект предусматривает сохранение механизма согласования соответствующего проекта закона с органом, осуществляющим в ДФО функции по координации деятельности по реализации государственных программ и ФЦП.

Действующий закон также устанавливает, что в целях проверки наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование уполномоченный орган вправе направлять межведомственные запросы. Поправками предлагается изменить это право уполномоченного органа на обязанность.

«Это позволит обеспечить большую юридическую «чистоту» процедуры предоставления участков, в том числе избежать возможных ошибок, способных повлечь соответствующие судебные процессы», - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект закрепляет возможность предоставления, передачи и любого перехода прав на такие земельные участки только гражданам РФ. В случае прекращения гражданства договор безвозмездного пользования земельным участком расторгается, а земля изымается.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: "дальневосточный гектар"  земля  закон 



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