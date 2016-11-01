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Приморье признали лидером по инвестпривлекательности среди регионов РФ
Помог Восточный экономический форум
Приморский край стал лидером очередного медиарейтинга инвестиционной привлекательности регионов РФ, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке компании «Медиалогия» и PR-агентства Publicity.
Первое место в медиарейтинге занял Приморский край, на втором месте Краснодарский край, третье место у Республики Татарстан. Замыкают первую пятерку Сахалинская и Нижегородская область.
Лидерство регионов в медиарейтинге связано с крупными событиями и инициативами, посвященными улучшению инвестиционного и делового климата, которые прошли в регионах в течение сентября 2016 года, в частности, второй Восточный экономический форум во Владивостоке и международный инвестиционный форум «Сочи-2016».
Медиарейтинг создан для того, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению тех успехов, которые происходят в улучшении инвестиционного и делового климата. По словам разработчиков, эта работа должна быть направлена, в первую очередь, на местных предпринимателей, а также на внешних инвесторов из России и других стран.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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