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В приморском селе Тимофеевка построят завод пеностекольных блоков для малоэтажного строительства

01 Сентября 2016, 16:05 | Приморье

Проект может получить китайские инвестиции

ООО «Ольгинский домостроительный комбинат» (ОДСК, Владивосток), резидент Свободного порта Владивосток, планирует инвестировать 1,3 млрд рублей в строительство в селе Тимофеевка Приморского края завода по производству пеностекольных блоков для малоэтажного жилого строительства. Соответствующее соглашение инвестор подписал в четверг на площадке Восточного экономического форума.

По словам директора ООО «ОДСК» Александра ЕРМАКОВА, в качестве сырья предполагается использовать цеолитовые туфы Чугуевского месторождения.

Мощчность первой линии предприятия составит 40 тыс. кубометров блоков в год, суммарная мощность предприятия может составить до 100 тыс. кубометров.

Компания также планирует производить из блоков собственного производства малоэтажные индивидуальные жилые дома без внутренней отделки.

Досье «Золотого Рога»: ООО «Ольгинский домостроительный комбинат» специализируется на производстве блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; производстве многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах. Уставный капитал компании составляет 15 тыс. рублей. Единственным учредителем ООО «ОДСК» выступает гендиректор Александр Ермаков, совладелец и гендиректор ООО «Чугуевский ДСК».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: строительство  малоэтажка  завод  инвестиции 






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Комментарии

  • alohaeran16:33, 01.09.2016#

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