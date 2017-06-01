Ирина Яровая не захотела земли в Приморье

Автор многих скандальных законопроектов не воспользовалась возможностью приобрести дармовой гектар

«Территория Дальнего Востока» в четверг утром открылась на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в этом году проходит 1-2 июня.

В церемонии открытия приняли участия глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА, заместитель председателя Государственной думы Ирина ЯРОВАЯ, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, губернатор Чукотского автономного округа Роман КОПИН, губернатор Еврейской автономной области Александр ЛЕВИНТАЛЬ, а также губернатор китайской провинции Хэйлунцзян Лу ХАО.

В течение трех дней на площадке «Территории» будут проходить встречи с потенциальными инвесторами, а участники форума смогут подать заявку на получение участка земли в рамках закона о «дальневосточном гектаре». К сожалению, Яровая не воспользовалась прекрасной возможностью приобрести участок на Востоке страны, ограничившись дифирамбами в адрес институтов развития Дальнего Востока.

Также на площадке можно узнать об инвестиционном потенциале региона и попробовать тихоокеанские рыбу и морепродукт, а также дикоросы дальневосточной тайги. Увы, но блюда с гигантскими креветками после ухода высокопоставленных гостей быстро опустели. Зато до конца дня на прилавках присутствовала продукция компаний «Доброфлот» и «Приморский кондитер».

Также в рамках форума пройдет панельная сессия «Дальний Восток России - строительство новой экономики».

Досье «Золотого Рога»: Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В работе ПМЭФ-2017 принимают участие около 12 тыс. участников. На 2 июня запланировано участие президента Владимира ПУТИНА в пленарном заседании форума, на котором также выступят премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, федеральный канцлер Австрии Кристиан КЕРН и президент Молдавии Игорь ДОДОН. Кроме того, Владимир Путин примет участие в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия-США» и проведет переговоры с федеральным канцлером Австрии и генеральным секретарем ООН Антонио ГУТЕРРЕШЕМ. Глава государства также встретится с руководителями крупнейших иностранных компаний, в ходе дискуссии с которыми будут обсуждаться инвестиционный климат и бизнес-потенциал России. Среди участников форума также топ-менеджеры «Роснефти», «Газпрома», «Российских железных дорог», «Объединенной судостроительной корпорации», «РусГидро», «РусАла», «Ростелекома», МТС, ВТБ, Внешэкономбанка, Сбербанка. Деловая программа форума охватывает более 100 мероприятий с участием 500 спикеров.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

Фото из фотобанка ПМЭФ.