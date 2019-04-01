Под Находкой будут производить метанол

С расчетом на азиатские рынки

Приморский край все-таки получит очередную «болевую точку» - 30 марта премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический» под проект строительства под Находкой комплекса по производству минеральных удобрений. Проект реализует АО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ).

«Для реализации этого проекта подписанным постановлением в границы ТОР «Нефтехимический» добавлены 73 земельных участка площадью 981,34 га, которые расположены на территории Находкинского городского округа Приморского края», - говорится в справке к постановлению.

Досье газеты «Золотой Рог»: ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (сейчас АО) зарегистрировано в Находке в сентябре 2012 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Единственным учредителем компании является Артем ОБОЛЕНСКИЙ, возглавляющий совет директоров. В декабре 2016 года НЗМУ, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ВЭБ подписали в Токио меморандум о взаимопонимании по финансированию строительства завода. Помимо JBIC к финансированию проекта планировали подключиться корейский KEXIM и германский Hermes. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $5 млрд, сейчас - в $6,3 млрд.

Еще в 2012 году НЗМУ заключил договор с администрацией Находкинского городского округа по аренде участка площадью 628 га в поселке Козьмино вблизи порта Восточный. В январе 2013 года было завершено технико-экономическое обоснование проекта. Тогда проект входил в сферу интересов Аркадия РОТЕНБЕРГА.

Первоначально проект завода в Приморье предусматривал создание производства 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Однако в конце 2016 года новым владельцем НЗМУ стал Артем Оболенский, чуть позже презентовавший новую конфигурацию. В связи с падением мировых цен на минеральные удобрения и более привлекательным уровнем цен на метанол, было принято решение о создании, в первую очередь, метанольного производства (на 2 млн тонн в год).

«Завод будет иметь низкую себестоимость производства метанола - около $80 за тонну при цене метанола $330-360 за тонну, что делает этот проект привлекательным для потенциальных японских партнеров. Доходность акционерного капитала в данном проекте ожидается более 20% годовых. Мы с китайскими соинвесторами уже подписали несколько инвестиционных меморандумов по реализации данного проекта, и мы рассчитываем, что японские инвесторы будут занимать более активную позицию касательно совместной реализации этого проекта», - пояснял г-н Оболенский.

ТОР «Нефтехимический» создана 7 марта 2017 года. Первым резидентом зарегистрировано АО «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК) «Роснефти».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.