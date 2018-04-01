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Крупнейшего инвестора, владеющего в Приморье стратегическими объектами, подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей

01 Апреля 2018, 09:29 | Приморье

Совладельцы группы «Сумма» и транспортной группы FESCO взяты под арест

Тверской суд Москвы отправил под арест до 30 мая совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда МАГОМЕДОВА. Старший брат совладельца и председателя совета директоров «Суммы» Зиявудина МАГОМЕДОВА подозревается в хищениях бюджетных средств, растрате и создании преступного сообщества

Следственный департамент МВД подозревает братьев в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей.

«Указанные средства выведены за рубеж и находятся на оффшорных счетах, принадлежащих Магомедову», - сказал прокурор.

Генпрокуратура также считает, что Магомедов должен содержаться в СИЗО, поскольку в день содержания собирался вылететь в Майами. Кроме того, считает следствие, Зиявудин может связаться с двумя подельниками, которые скрываются в Арабских Эмиратах.

Зиявудин Магомедов вину полностью отрицает. Он заявил, что готов собрать всю сумму причиненного ущерба в качестве залога. Сумма залога в 2,5 млрд рублей является рекордной в истории российской судебной практики.

«Да, я собирался улететь сегодня с семьей, чтоб сделать операцию. Через неделю я собирался вернуться, поскольку у меня назначена встреча, которую я не мог бы не посетить», - сказал Зиявудин Магомедов.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в декабре прошлого года Зиявудин Магомедов покинул пост председателя совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) и президента хоккейного клуба «Адмирал».

Досье Деловой газеты "Золотой Рог": Зиявудин Гаджиевич Магомедов родился 25 сентября 1968 года в Махачкале. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда БИЛАЛОВА. В 2012 году был председателем делового консультативного совета АТЭС. Группа «Сумма» - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в портовой отрасли, логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе «Сумма» принадлежат 32,5% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (баCapital.зовая компания транспортной группы FESCO).

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: группа "сумма"  арест  Зиявудин Магомедов 



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