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"Восточная стивидорная компания" открывает новый сервис по отправке контейнерных поездов
Из порта Восточный на станцию Раменское Московской железной дороги
ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в Global Ports) запускает новый сервис по формированию и отправке контейнерных поездов на станцию Раменское Московской железной дороги.
Новый сервис будет работать на направлении Юго-Восточная Азия – станция Находка-Восточная (порт Восточный) – Москва и позволить расширить географию контейнерных поездов ВСК.
Первая отправка с терминала ВСК в направлении станции Раменское запланирована на начало февраля.
Сервис будет осуществляться регулярно на еженедельной основе, среднее время в пути следования на маршруте составит 10 суток.
Новый сервис ориентирован как на грузы, перевозимые из портов Юго-Восточной Азии через ВСК, так и на грузы, сформированные в Дальневосточном регионе. Станция Раменское принимает все виды растаможенных контейнерных грузов, в том числе и опасные.
В настоящее время терминал ВСК на регулярной основе осуществляет формирование и отправку контейнерных поездов в направлении станций: Купавна, Ворсино Московской ж/д, Ховрино Октябрьской ж/д, Клещиха Западно-Сибирской ж/д и Екатеринбург-Товарный Свердловской ж/д.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Контейнерный терминал ВСК в порту Восточный является крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из ключевых в России. Мощности составляют 650 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя - в Финляндии.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ВСК.
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