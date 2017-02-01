Трутнев пообещает открыть ввоз праворульных автомобилей в Приморье

После разбирательства в Москве

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ пообещал лично разобраться с ситуацией, когда на таможенных пунктах Приморья зависли ввозимые иномарки из Японии и Южной Кореи, не оборудованные системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Я об этой проблеме услышал только по приезду сюда (во Владивосток – «ЗР»), но вернусь в Москву - разберусь. Выход наверняка найдем. И так, чтобы людям задерживали получение автомобиля с таможни - это неправильно», - пояснил вице-премьер журналистам во Владивостоке.

Ранее начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН сообщил, что владельцы 769 иномарок, ввезенных с начала года через таможни Дальнего Востока, до сих пор не смогут получить свои автомобили из-за вступившего с января требования об обязательном оснащении автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

В настоящее время таможня беспрепятственно выпускает автомобили, хозяева которых представляют свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выписанное до 31 декабря 2016 года. Остальные машины остаются на таможенных складах.

Дальневосточники уже разместили в интернете ряд обращений и петиций к властям с требованием дать разъяснение в связи с принятием новой законодательной инициативы, парализовавшей подержанных ввоз иномарок.

Авторы петиций, под которыми подписались несколько тысяч человек, просят либо отменить новшества в техническом регламенте, либо дать разъяснения о том, как и какие сертифицированные центры имеют право установить на ввезенный автомобиль систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Продажи новых легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов в Японии выросли в январе 2017 года на 8,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 258,1 тыс., свидетельствуют данные Ассоциации автомобильных дилеров Японии (Japan Automobile Dealers Association, JADA).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток