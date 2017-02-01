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Трутнев пообещает открыть ввоз праворульных автомобилей в Приморье

01 Февраля 2017, 16:28 | Приморье

После разбирательства в Москве

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ пообещал лично разобраться с ситуацией, когда на таможенных пунктах Приморья зависли ввозимые иномарки из Японии и Южной Кореи, не оборудованные системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Я об этой проблеме услышал только по приезду сюда (во Владивосток – «ЗР»), но вернусь в Москву - разберусь. Выход наверняка найдем. И так, чтобы людям задерживали получение автомобиля с таможни - это неправильно», - пояснил вице-премьер журналистам во Владивостоке.

Ранее начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН сообщил, что владельцы 769 иномарок, ввезенных с начала года через таможни Дальнего Востока, до сих пор не смогут получить свои автомобили из-за вступившего с января требования об обязательном оснащении автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

В настоящее время таможня беспрепятственно выпускает автомобили, хозяева которых представляют свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выписанное до 31 декабря 2016 года. Остальные машины остаются на таможенных складах.

Дальневосточники уже разместили в интернете ряд обращений и петиций к властям с требованием дать разъяснение в связи с принятием новой законодательной инициативы, парализовавшей подержанных ввоз иномарок.

Авторы петиций, под которыми подписались несколько тысяч человек, просят либо отменить новшества в техническом регламенте, либо дать разъяснения о том, как и какие сертифицированные центры имеют право установить на ввезенный автомобиль систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Продажи новых легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов в Японии выросли в январе 2017 года на 8,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 258,1 тыс., свидетельствуют  данные Ассоциации автомобильных дилеров Японии (Japan Automobile Dealers Association, JADA).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: таможня  Юрий Трутнев  автомобили  "эра-глонасс" 






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Комментарии

  • Проходящий16:53, 01.02.2017#

    Да уж разберитесь пожалуйста.

  • 12317:18, 01.02.2017#

    Вот наглядный пример, как правительство в грошь не ставит проблемы своих граждан. Монополистический капитализм по российски в действии.

  • ЧЁПИК17:50, 01.02.2017#

    Сейчас по обещает, народ по утихнет. В москву уедет и забудет про эти несчастные 700 авто.

  • коренной экстримист20:28, 01.02.2017#

    Извиняюсь конечно, но как это все уже обрыгло

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